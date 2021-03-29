São Paulo se reapresenta com Éder treinando sem limitações

O elenco do São Paulo voltou aos treinamentos na manhã desta segunda-feira (30), após ter folga no último domingo. A semana será de atividades todos os dias, no período da manhã no CT da Barra Funda.

A principal novidade ficou por conta do atacante Éder, de 34 anos, anunciado na última sexta-feira. O ítalo-brasileiro participou de toda a atividade com os companheiros e parece estar à disposição de Crespo quando as competições retornarem.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 Na última sexta-feira (26), Éder já havia participado do treinamento, disputando até mesmo uma espécie de jogo-treino contra a equipe Sub-17 do São Paulo. O atacante passou pelos exames físicos e já foi anunciado. O brasileiro, naturalizado italiano, tem contrato com o Tricolor por dois anos. O São Paulo segue sem saber quando voltará a jogar. Com o Paulistão paralisado até, pelo menos, o dia 11 de abril, o Tricolor poderia jogar a oitava rodada da competição, contra o Ituano. A partida, entretanto, não está marcada e o Estado de São Paulo deve seguir não permitindo jogos de futebol, em medida restritiva contra a pandemia da Covid-19.