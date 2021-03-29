AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

São Paulo se reapresenta com Éder treinando sem limitações

Anunciado na última sexta-feira, atacante treina normalmente junto com os companheiros. Jogador de 34 anos não entra em campo desde novembro de 2020, quando estava na China...

Publicado em 29 de Março de 2021 às 15:17

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 mar 2021 às 15:17
Crédito: Twitter/São Paulo
O elenco do São Paulo voltou aos treinamentos na manhã desta segunda-feira (30), após ter folga no último domingo. A semana será de atividades todos os dias, no período da manhã no CT da Barra Funda.
Dez anos do gol 100: Relembre 10 gols marcantes da carreira de Rogério Ceni
A principal novidade ficou por conta do atacante Éder, de 34 anos, anunciado na última sexta-feira. O ítalo-brasileiro participou de toda a atividade com os companheiros e parece estar à disposição de Crespo quando as competições retornarem.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 Na última sexta-feira (26), Éder já havia participado do treinamento, disputando até mesmo uma espécie de jogo-treino contra a equipe Sub-17 do São Paulo. O atacante passou pelos exames físicos e já foi anunciado. O brasileiro, naturalizado italiano, tem contrato com o Tricolor por dois anos. O São Paulo segue sem saber quando voltará a jogar. Com o Paulistão paralisado até, pelo menos, o dia 11 de abril, o Tricolor poderia jogar a oitava rodada da competição, contra o Ituano. A partida, entretanto, não está marcada e o Estado de São Paulo deve seguir não permitindo jogos de futebol, em medida restritiva contra a pandemia da Covid-19.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sede da Câmara de Vitória
Câmaras de Vereadores devem ter radar sempre ligado para desvios de conduta
Imagem de destaque
A infraestrutura invisível que sustenta a democracia
Imagem de destaque
Super El Niño: ES está preparado para enfrentar uma das maiores estiagens das últimas décadas?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados