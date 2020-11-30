AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

São Paulo se reapresenta com Bruno Alves e outras novidades

Zagueiro esteve fora dos dois últimos compromissos por precaução à Covid-19; além dele, também apareceram nas fotos alguns recuperados de lesões, como Igor Vinícius...

Publicado em 30 de Novembro de 2020 às 12:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 nov 2020 às 12:31
Crédito: O zagueiro teve contato com um familiar que testou positivo e ficou afastado (Reprodução/Twitter @SaoPauloFC
O São Paulo iniciou a semana com novidades: o zagueiro Bruno Alves voltou a treinar com os seus companheiros. Na manhã desta segunda-feira, o clube postou imagens da preparação para enfrentar o Goiás, na quinta-feira, na Serrinha, em rodada atrasada do primeiro turno, e ele apareceu ao lado de jogadores que estavam ausentes por lesões.
Bruno Alves testou negativo para coronavírus, no entanto, por ter tido contato com um familiar diagnosticado com a doença, acabou ficando de fora dos dois últimos jogos do Tricolor. Conforme anunciado pelo clube, o zagueiro e os familiares passaram por novos testes no final de semana e os resultados foram negativos. Além dele, também apareceram nas imagens o goleiro Lucas Perri, o lateral-direito Igor Vinícius e os atacantes Paulinho Boia, Toró e Gonzalo Carneiro. Os cinco estavam sob cuidados do departamento médico e, ao voltarem às atividades, dão indícios de que podem retornar em breve aos gramados.
Segundo publicado no Twitter, os atletas antes lesionados trabalharam com o preparador físico Wagner Bertelli nesta manhã. Perri ainda aprimorou fundamentos com os preparadores de goleiros Marco Antônio Trocourt e Octávio Ohl. O São Paulo se prepara para o duelo da 1ª rodada do Campeonato Brasileiro, atrasado devido a um surto de Covid-19 no elenco do Goiás naquela ocasião. A partida acontecerá nesta quinta-feira, às 19h, na Serrinha. O Tricolor é atualmente o segundo colocado, com 41 pontos, a apenas dois do líder Atlético-MG (que tem dois jogos a mais).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 01/07/2026
Imagem de destaque
O resgate de menino de 3 anos após seis dias sob os escombros dos terremotos na Venezuela
Caminhão tomba na Avenida Mestre Álvaro, na Serra
Caminhão tomba ao tentar parar em acostamento na Serra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados