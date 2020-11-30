São Paulo se reapresenta com Bruno Alves e outras novidades

Crédito: O zagueiro teve contato com um familiar que testou positivo e ficou afastado (Reprodução/Twitter @SaoPauloFC

O São Paulo iniciou a semana com novidades: o zagueiro Bruno Alves voltou a treinar com os seus companheiros. Na manhã desta segunda-feira, o clube postou imagens da preparação para enfrentar o Goiás, na quinta-feira, na Serrinha, em rodada atrasada do primeiro turno, e ele apareceu ao lado de jogadores que estavam ausentes por lesões.

Bruno Alves testou negativo para coronavírus, no entanto, por ter tido contato com um familiar diagnosticado com a doença, acabou ficando de fora dos dois últimos jogos do Tricolor. Conforme anunciado pelo clube, o zagueiro e os familiares passaram por novos testes no final de semana e os resultados foram negativos. Além dele, também apareceram nas imagens o goleiro Lucas Perri, o lateral-direito Igor Vinícius e os atacantes Paulinho Boia, Toró e Gonzalo Carneiro. Os cinco estavam sob cuidados do departamento médico e, ao voltarem às atividades, dão indícios de que podem retornar em breve aos gramados.