São Paulo se reapresenta com Bruno Alves e outras novidades

O São Paulo iniciou a semana com novidades: o zagueiro Bruno Alves voltou a treinar com os seus companheiros. Na manhã desta segunda-feira, o clube postou imagens da preparação para enfrentar o Goiás, na quinta-feira, na Serrinha, em rodada atrasada do primeiro turno, e ele apareceu ao lado de jogadores que estavam ausentes por lesões.
Bruno Alves testou negativo para coronavírus, no entanto, por ter tido contato com um familiar diagnosticado com a doença, acabou ficando de fora dos dois últimos jogos do Tricolor. Conforme anunciado pelo clube, o zagueiro e os familiares passaram por novos testes no final de semana e os resultados foram negativos. Além dele, também apareceram nas imagens o goleiro Lucas Perri, o lateral-direito Igor Vinícius e os atacantes Paulinho Boia, Toró e Gonzalo Carneiro. Os cinco estavam sob cuidados do departamento médico e, ao voltarem às atividades, dão indícios de que podem retornar em breve aos gramados.
Segundo publicado no Twitter, os atletas antes lesionados trabalharam com o preparador físico Wagner Bertelli nesta manhã. Perri ainda aprimorou fundamentos com os preparadores de goleiros Marco Antônio Trocourt e Octávio Ohl. O São Paulo se prepara para o duelo da 1ª rodada do Campeonato Brasileiro, atrasado devido a um surto de Covid-19 no elenco do Goiás naquela ocasião. A partida acontecerá nesta quinta-feira, às 19h, na Serrinha. O Tricolor é atualmente o segundo colocado, com 41 pontos, a apenas dois do líder Atlético-MG (que tem dois jogos a mais).