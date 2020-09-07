futebol

São Paulo se reapresenta após virada sobre o Fluminense

Enquanto titulares realizaram atividades dentro da academia, aqueles que não jogaram 90 minutos disputaram um coletivo contra o Sub-20; veja fotos do treino desta manhã...

Publicado em 07 de Setembro de 2020 às 13:33

LanceNet

Após a vitória de virada sobre o Fluminense, o elenco do São Paulo realizou treino na manhã desta segunda-feira, feriado de 7 de setembro. Enquanto os titulares do triunfo fizeram trabalho regenerativo no interior da academia, os atletas que não atuaram nos 90 minutos disputaram um coletivo com o Sub-20 do time.
Nas redes sociais, o Tricolor divulgou imagens de Luciano e Brenner, heróis da vitória sobre o clube carioca, e também de Arboleda, Bruno Alves, Igor Gomes, Juanfran, Luan e outros atletas da categoria inferior. A equipe se prepara agora para o duelo diante do Bragantino, na quarta-feira, às 19h15, no Morumbi, pela nona rodada do Brasileirão.
Contra o Fluminense, o técnico Fernando Diniz escalou a seguinte equipe titular: Volpi; Igor Vinícius, Diego Costa, Léo e Reinaldo; Hernanes, Tchê Tchê; Paulinho Boia, Gabriel Sara, Vitor Bueno; Luciano. No entanto, perdendo no primeiro tempo, o treinador optou pelas entradas de Bruno Alves, Luan, Juanfran, Igor Gomes e Brenner.Foi justamente do jovem as jogadas dos dois primeiros gols do São Paulo, o empate saiu dos pés dele e o segundo veio de um contra-ataque, que acabou parando na trave e sobrou para Luciano completar. Com a ausência de Pablo por cerca de três semanas, machucado, ele pode ser o escolhido de Diniz para o próximo confronto. Já Juanfran deve ganhar o lugar de Igor Vinícius na lateral-direita, que levou o terceiro amarelo.
Com a vitória sobre o Flu, o São Paulo chegou aos 16 pontos no Campeonato Brasileiro e ao segundo lugar, apenas um ponto atrás do líder Internacional.

