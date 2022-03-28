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futebol

São Paulo se reapresenta após vaga na final do Paulista; veja como foi o treino

Elenco se reapresentou na manhã desta segunda-feira, no CT da Barra Funda,  ainda sem Gabriel Sara, que ficou no REFFIS...

Publicado em 28 de Março de 2022 às 16:00

LanceNet

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Publicado em 

28 mar 2022 às 16:00
O elenco do São Paulo se reapresentou na manhã desta segunda-feira (28), após derrotar o Corinthians na semifinal por 2 a 1 e garantir na vaga na final do Campeonato Paulista. Agora, o Tricolor se prepara para o jogo de ida da decisão, que será disputado no Morumbi, nesta quarta-feira (30), às 21h40. Os jogadores que atuaram em todo ou na maior parte do Majestoso realizaram um trabalho regenerativo interno. O restante do elenco realizou um trabalho técnico no gramado sob a supervisão do técnico Rogério Ceni.
Já o lateral-direito Rafinha participou do trabalho regenerativo e fez tratamento fisioterápico. O meio-campista Gabriel Sara segue em tratamento no REFFIS.Um destaque do treinamento foi a volta do zagueiro Walce, que trabalhou com o grupo pela primeira vez. Em recuperação de uma lesão no joelho esquerdo, o defensor iniciou o processo de transição com a preparação física e fez parte do aquecimento com o elenco.
Crédito: SãoPaulosereapresentounestasegunda-feira(Foto:Divulgação

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