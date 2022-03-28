São Paulo se reapresenta após vaga na final do Paulista; veja como foi o treino

O elenco do São Paulo se reapresentou na manhã desta segunda-feira (28), após derrotar o Corinthians na semifinal por 2 a 1 e garantir na vaga na final do Campeonato Paulista. Agora, o Tricolor se prepara para o jogo de ida da decisão, que será disputado no Morumbi, nesta quarta-feira (30), às 21h40. Os jogadores que atuaram em todo ou na maior parte do Majestoso realizaram um trabalho regenerativo interno. O restante do elenco realizou um trabalho técnico no gramado sob a supervisão do técnico Rogério Ceni.