São Paulo se reapresenta após vaga na final do Paulista; veja como foi o treino

O elenco do São Paulo se reapresentou na manhã desta segunda-feira (28), após derrotar o Corinthians na semifinal por 2 a 1 e garantir na vaga na final do Campeonato Paulista. Agora, o Tricolor se prepara para o jogo de ida da decisão, que será disputado no Morumbi, nesta quarta-feira (30), às 21h40. Os jogadores que atuaram em todo ou na maior parte do Majestoso realizaram um trabalho regenerativo interno. O restante do elenco realizou um trabalho técnico no gramado sob a supervisão do técnico Rogério Ceni.
Já o lateral-direito Rafinha participou do trabalho regenerativo e fez tratamento fisioterápico. O meio-campista Gabriel Sara segue em tratamento no REFFIS.Um destaque do treinamento foi a volta do zagueiro Walce, que trabalhou com o grupo pela primeira vez. Em recuperação de uma lesão no joelho esquerdo, o defensor iniciou o processo de transição com a preparação física e fez parte do aquecimento com o elenco.