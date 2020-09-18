São Paulo se reapresenta após empate na Libertadores

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O São Paulo se reapresentou na manhã desta sexta-feira após o empate por 2 a 2 diante do River Plate, na noite de quinta, no estádio do Morumbi. Além da presença dos atletas que não atuaram durante os 90 minutos, Rojas e Daniel Alves treinaram com os preparadores físicos.

Os dois jogadores se recuperam de lesão. O camisa 10 retorna depois de um procedimento cirúrgico realizado no antebraço, no final de agosto, e ainda não há previsão de quando ele voltará a atuar. Já Joao Rojas está em recuperação de uma lesão no joelho. Eles fizeram um trabalho à parte, como já aconteceu durante essa semana.