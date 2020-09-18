São Paulo se reapresenta após empate na Libertadores

O São Paulo se reapresentou na manhã desta sexta-feira após o empate por 2 a 2 diante do River Plate, na noite de quinta, no estádio do Morumbi. Além da presença dos atletas que não atuaram durante os 90 minutos, Rojas e Daniel Alves treinaram com os preparadores físicos.
Os dois jogadores se recuperam de lesão. O camisa 10 retorna depois de um procedimento cirúrgico realizado no antebraço, no final de agosto, e ainda não há previsão de quando ele voltará a atuar. Já Joao Rojas está em recuperação de uma lesão no joelho. Eles fizeram um trabalho à parte, como já aconteceu durante essa semana.
Por outro lado, os atletas que não atuaram os 90 minutos diante do clube argentino disputaram um coletivo, que contou com a participação de jogadores do sub-20 do clube. A equipe se prepara para a partida diante da LDU, de Quito, na próxima terça-feira, dia 22, às 21h30 (de Brasília). O jogo será válido pela quarta rodada da fase de grupos e acontecerá no estádio Casa Blanca, em Quito. O Tricolor é o terceiro colocado do grupo D, com quatro pontos conquistados e fora da zona de classificação.