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São Paulo se reapresenta após empate contra o Vasco no Morumbi

Elenco se reapresentou na manhã desta segunda-feira, no CT da Barra Funda. Lucas Perri trabalhou com o grupo, enquanto o atacante Paulinho Bóia correu no gramado...
LanceNet

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Publicado em 

23 nov 2020 às 14:40

Publicado em 23 de Novembro de 2020 às 14:40

O elenco do São Paulo se reapresentou na manhã desta segunda-feira no CT da Barra Funda, após o empate por 1 a 1 contra o Vasco, no Morumbi, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro.
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As novidades do dia ficaram por conta do goleiro Lucas Perri, que treinou com os companheiros após se recuperar de uma lesão no joelho , e do atacante Paulinho Bóia, que também se recuperando de uma lesão no joelho, correu em volta do gramado. Fernando Diniz terá alguns desfalques para a partida contra o Ceará, na próxima quarta-feira (25), às 19h15, em Fortaleza. O atacante Brenner e o volante Hernanes, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, estão fora. Pablo e Vitor Bueno lutam por uma vaga no ataque ao lado de Luciano.

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