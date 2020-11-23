São Paulo se reapresenta após empate contra o Vasco no Morumbi

O elenco do São Paulo se reapresentou na manhã desta segunda-feira no CT da Barra Funda, após o empate por 1 a 1 contra o Vasco, no Morumbi, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro.

As novidades do dia ficaram por conta do goleiro Lucas Perri, que treinou com os companheiros após se recuperar de uma lesão no joelho , e do atacante Paulinho Bóia, que também se recuperando de uma lesão no joelho, correu em volta do gramado. Fernando Diniz terá alguns desfalques para a partida contra o Ceará, na próxima quarta-feira (25), às 19h15, em Fortaleza. O atacante Brenner e o volante Hernanes, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, estão fora. Pablo e Vitor Bueno lutam por uma vaga no ataque ao lado de Luciano.