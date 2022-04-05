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São Paulo se reapresenta após derrota na final do Paulista; veja como foi o treino

Atletas que iniciaram o duelo contra o Palmeiras fizeram uma atividade leve, enquanto reservas realizaram um coletivo...
LanceNet

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Publicado em 

05 abr 2022 às 19:01

Publicado em 05 de Abril de 2022 às 19:01

O São Paulo se reapresentou na tarde desta terça-feira (05), no CT da Barra Funda, após a derrota por 4 a 0 para o Palmeiras, na final do Campeonato Paulista. Agora, o foco da equipe é a estreia na Sul-Americana, diante do Ayacucho, nesta quinta-feira (07), às 21h30, no Peru. Os atletas que iniciaram a final do Campeonato Paulista fizeram um trabalho com bola mais leve, enquanto os demais realizaram um coletivo sob o comando de Rogério Ceni seguido de um trabalho de finalizações.
O grupo voltará a treinar na manhã desta quarta-feira (6) e viajará na sequência para Lima, onde ficará concentrado até a partida para Cusco, horas antes do duelo de quinta-feira (7) contra o Ayacucho, pela Sul-Americana.A tendência é que o técnico Rogério Ceni não relacione os titulares, já que o planejamento do São Paulo é focar no Campeonato Brasileiro, competição em que o time estreia no domingo (10), contra o Athletico-PR, no Morumbi.
Crédito: ElencodoSãoPaulosereapresentounoCTdaBarraFunda(Foto:Divulgação/SãoPaulo

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