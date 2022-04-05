São Paulo se reapresenta após derrota na final do Paulista; veja como foi o treino

O São Paulo se reapresentou na tarde desta terça-feira (05), no CT da Barra Funda, após a derrota por 4 a 0 para o Palmeiras, na final do Campeonato Paulista. Agora, o foco da equipe é a estreia na Sul-Americana, diante do Ayacucho, nesta quinta-feira (07), às 21h30, no Peru. Os atletas que iniciaram a final do Campeonato Paulista fizeram um trabalho com bola mais leve, enquanto os demais realizaram um coletivo sob o comando de Rogério Ceni seguido de um trabalho de finalizações.