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futebol

São Paulo se reapresenta após classificação nas oitavas da Copa do Brasil

O Tricolor paulista voltou a treinar no CT da Barra Funda depois da vitória contra o Juventude...

Publicado em 13 de Maio de 2022 às 14:16

LanceNet

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Publicado em 

13 mai 2022 às 14:16
Após garantir sua classificação nas oitavas de final da Copa do Brasil, o São Paulo se reapresentou nesta sexta-feira (13) no CT da Barra Funda para iniciar suas preparações para o confronto contra o Cuiabá, que acontecerá no domingo (15). GALERIA> Sexta-feira 13: relembre escalações “assustadoras” dos clubes brasileirosTABELA> Veja tabela do Brasileirão 2022 e simule os próximos jogosOs jogadores que atuaram em todo o duelo com o Juventude ou na maior parte dele fizeram um trabalho regenerativo no gramado. Já o restante da equipe treinou sob a supervisão de Rogério Ceni. Foram três atividades diferentes, todas com situações de ataque contra defesa em campo reduzido.
Desfalque no confronto da última quinta-feira (12) após sentir indisposição, Rodrigo Nestor treinou normalmente ao lado do restante do elenco. Já Tiago Volpi, Gabriel Sara e Andrés Colorado seguem em tratamento no REFFIS. O São Paulo volta a treinar no sábado (14) em última preparação antes do jogo de domingo (15) contra o Cuiabá, no Morumbi.
Crédito: SãoPaulosepreparaparaenfrentaroCuiabánodomingo(15(PorDivulgação/SãoPauloFC)

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