São Paulo se reapresenta após classificação nas oitavas da Copa do Brasil

Após garantir sua classificação nas oitavas de final da Copa do Brasil, o São Paulo se reapresentou nesta sexta-feira (13) no CT da Barra Funda para iniciar suas preparações para o confronto contra o Cuiabá, que acontecerá no domingo (15). GALERIA> Sexta-feira 13: relembre escalações “assustadoras” dos clubes brasileirosTABELA> Veja tabela do Brasileirão 2022 e simule os próximos jogosOs jogadores que atuaram em todo o duelo com o Juventude ou na maior parte dele fizeram um trabalho regenerativo no gramado. Já o restante da equipe treinou sob a supervisão de Rogério Ceni. Foram três atividades diferentes, todas com situações de ataque contra defesa em campo reduzido.