São Paulo se prepara para enfrentar o Corinthians no Brasileirão Sub-17

Crédito: Goleiro Felipe Carneiro é um dos responsáveis pela boa campanha do Tricolor na primeira fase do Campeonato Brasileiro Sub-17 (Divulgação/ São Paulo

Dono da melhor campanha da primeira fase do Campeonato Brasileiro Sub-17, o São Paulo está pronto para encarar o Corinthians, na próxima quarta-feira, às 15h, pela partida de ida das quartas final da competição. O jogo de ida acontece no Parque São Jorge e a volta, no próximo domingo, será disputada no CT de Cotia.

Embora seja favorito no confronto, já que venceu oito das nove partidas da primeira fase o São Paulo prega pés no chão para o clássico. Para o goleiro Felipe Carneiro - titular do Tricolor no Brasileirão Sub-17 -, a campanha na fase de grupos precisa ficar no passado e é momento de focar no clássico mata-mata contra o Corinthians.

- Nada do que fizemos na primeira fase vai contar a partir de agora. É uma nova etapa, não podemos ficar pensando no nosso desempenho anterior. São apenas dois jogos para poder passar de fase, e um deles é na casa do Corinthians. Temos que ter atenção dobrada - afirmou o goleiro.O clássico Majestoso apenas foi possível porque o Corinthians ficou com a segunda colocação do Grupo A, enquanto o Tricolor foi o líder do Grupo B. O São Paulo tem a vantagem de decidir a vaga para as semifinais em casa, mas sabe que precisa ter cuidado nesta etapa da competição.