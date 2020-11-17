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futebol

São Paulo se prepara para enfrentar o Corinthians no Brasileirão Sub-17

Na próxima quarta, no Parque São Jorge, acontece o jogo de ida das quartas de final do Brasileirão Sub-17. Goleiro do Tricolor falou sobre a expectativa para o confronto...
LanceNet

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Publicado em 

17 nov 2020 às 15:11

Publicado em 17 de Novembro de 2020 às 15:11

Crédito: Goleiro Felipe Carneiro é um dos responsáveis pela boa campanha do Tricolor na primeira fase do Campeonato Brasileiro Sub-17 (Divulgação/ São Paulo
Dono da melhor campanha da primeira fase do Campeonato Brasileiro Sub-17, o São Paulo está pronto para encarar o Corinthians, na próxima quarta-feira, às 15h, pela partida de ida das quartas final da competição. O jogo de ida acontece no Parque São Jorge e a volta, no próximo domingo, será disputada no CT de Cotia.
Embora seja favorito no confronto, já que venceu oito das nove partidas da primeira fase o São Paulo prega pés no chão para o clássico. Para o goleiro Felipe Carneiro - titular do Tricolor no Brasileirão Sub-17 -, a campanha na fase de grupos precisa ficar no passado e é momento de focar no clássico mata-mata contra o Corinthians.
- Nada do que fizemos na primeira fase vai contar a partir de agora. É uma nova etapa, não podemos ficar pensando no nosso desempenho anterior. São apenas dois jogos para poder passar de fase, e um deles é na casa do Corinthians. Temos que ter atenção dobrada - afirmou o goleiro.O clássico Majestoso apenas foi possível porque o Corinthians ficou com a segunda colocação do Grupo A, enquanto o Tricolor foi o líder do Grupo B. O São Paulo tem a vantagem de decidir a vaga para as semifinais em casa, mas sabe que precisa ter cuidado nesta etapa da competição.
- Enfrentar o Corinthians nunca é fácil. Todo clássico tem aquela tensão a mais, ainda mais agora sendo mata-mata. Precisamos ter calma e muita atenção na marcação. Também temos que continuar jogando juntos, com muita coletividade. Só assim conseguiremos avançar - concluiu o jogador do Tricolor, responsável pela meta são-paulina.

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