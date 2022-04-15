São Paulo se prepara para encarar sequência de quatro jogos fora de casa

O São Paulo se prepara para sequência de quatro partidas seguidas fora de casa. A primeira delas será no domingo (17) contra o Flamengo, disputada no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. GALERIA> Relembre o desempenho do São Paulo em cada edição do Brasileirão por pontos corridosApós vitória recente no Morumbi contra o Everton-CHI por 2 a 0 , na Copa Sul-Americana, o Tricolor paulista enfrentará uma sequência de quatro jogos fora de casa nos próximos dias.

O primeiro, no domingo (17), será contra o Flamengo, no Maracanã. A partida está prevista para às 16h00. Após enfrentar a equipe carioca, o São Paulo viaja até Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, para enfrentar o Juventude no dia 20, ás 19h30. O jogo será válido pelo primeiro duelo na terceira fase da Copa do Brasil.TABELA> Veja tabela do Campeonato Brasileiro 2022O terceiro desta sequência será no interior de São Paulo, no estádio Nabi Abi Chedid, no dia 23. A partida será válida pelo quarto jogo do Tricolor no Brasileirão. E por fim, no dia 28 de abril, a equipe enfrentará o Jorge Wilstermann, no estádio Félix Capriles, localizado em Cochabamba, na Bolívia.Este valerá pela Sul-Americana e contará também com uma altitude de 2506 metros. O São Paulo volta a jogar no Morumbi em clássico contra o Santos, no dia 2 de maio.