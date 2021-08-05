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futebol

São Paulo se posiciona contra decisão para público em jogos do Flamengo

Tricolor contesta decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), em que permite presença de torcedores em jogos como mandante do Rubro-Negro nos torneios nacionais
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Publicado em 04 de Agosto de 2021 às 23:18

LanceNet

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Publicado em 

04 ago 2021 às 23:18
Crédito: Reprodução/ YouTube São Paulo FC
O São Paulo se pronunciou contra à decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) que autorizou o Flamengo a ter público nos jogos em que for mandante nas competições organizadas pela CBF. O posicionamento se baseia no acordo feito em março pelos clubes da Série A com a organização máxima do futebol.
Confira a nota oficial divulgada pelo clube na noite desta quarta-feira:
"O São Paulo Futebol Clube discorda integralmente da decisão que permitiu que apenas alguns clubes joguem com a presença de seus torcedores. A decisão atenta contra a integridade da competição, sua credibilidade e isonomia.
A propósito, é de conhecimento público que os clubes da Série A, conjuntamente, em reunião do conselho técnico, decidiram que a retomada do público nos estádios somente aconteceria após definição de seu colegiado e essa decisão deve ser respeitada"Nesta quarta-feira, Governo do Estado de São Paulo anunciou o retorno do público aos estádios de futebol a partir do dia 1º de novembro. Com cautela, o começo deve haver controle no número de torcedores e cuidados sanitários que ainda deverão ser obrigatórios.

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