São Paulo se posiciona contra decisão para público em jogos do Flamengo

Crédito: Reprodução/ YouTube São Paulo FC

O São Paulo se pronunciou contra à decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) que autorizou o Flamengo a ter público nos jogos em que for mandante nas competições organizadas pela CBF. O posicionamento se baseia no acordo feito em março pelos clubes da Série A com a organização máxima do futebol.

Confira a nota oficial divulgada pelo clube na noite desta quarta-feira:

"O São Paulo Futebol Clube discorda integralmente da decisão que permitiu que apenas alguns clubes joguem com a presença de seus torcedores. A decisão atenta contra a integridade da competição, sua credibilidade e isonomia.