São Paulo se manifesta sobre acidente sofrido por ex-BBB Tricolor, Rodrigo Mussi

O São Paulo se manifestou em suas redes sociais oferecendo apoio a Rodrigo Mussi, ex-BBB 22 que sofreu uma grave acidente de carro na última quinta-feira (31). Segundo eliminado do Big Brother Brasil 22, Rodrigo sofreu um acidente de carro na madrugada de quinta-feira, após comparecer a vitória do Tricolor paulista contra o Palmeiras, na primeira partida válida pelo Campeonato Paulista 2022.

Ao que tudo indica, o ex-participante do reality estava em um carro de aplicativo e se acidentou após o motorista dormir ao volante. Rodrigo se encontra internado no Hospital das Clínicas, em São Paulo e apresenta um quadro "estável, mas delicado", conforme último boletim médico divulgado.O São Paulo se manifestou em suas redes sociais e desejou apoio e uma boa recuperação para o torcedor, que sofreu fraturas e traumatismo craniano.

– Seguimos transmitindo força e desejando uma boa recuperação ao são-paulino Rodrigo Mussi. Na quarta-feira, ele estava na torcida pelo Tricolor, no Morumbi. E deu certo! Agora, somos nós quem estamos na torcida por você, Rodrigo. Tudo dará certo também! – escreveu o clube. De acordo com mensagens divulgadas pelos familiares, Rodrigo já se submeteu a cirurgias e está sendo monitorado na UTI.