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São Paulo se afasta da zona de rebaixamento, mas ainda aguarda resultados de adversários diretos

Tricolor chegou à 14ª posição após vencer o Grêmio, mas ainda pode ser ultrapassado dependendo de outros jogos disputados neste domingo (15). Veja as possibilidades...

Publicado em 15 de Agosto de 2021 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 ago 2021 às 08:00
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
Com a vitória por 2 a 1 contra o Grêmio, o São Paulo seguiu sua recuperação na tabela do Campeonato Brasileiro e se distanciou ainda mais do Z4. Entretanto, o time ainda precisa esperar o resultado dos outros jogos da 16ª rodada para saber em que posição ficará, correndo risco de ser ultrapassado por outras equipes da parte de baixo da tabela.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Com os três pontos conquistados diante do Grêmio, o São Paulo assumiu a 14ª posição da tabela, com 18 pontos conquistados. Dependendo dos resultados dos jogos de Fluminense e Sport, o time pode voltar à 16ª posição, o que faria o Tricolor paulista voltara ficar próximo do Z4.
Caso o Fluminense, atual 15º colocado, vença, o time carioca somará 20 pontos, ultrapassando o São Paulo. O Fluminense conta, ainda, com outro jogo a menos, podendo aumentar sua vantagem em relação ao time paulista.
Na 16ª rodada, o Fluminense encara o Internacional, atual 12º colocado, com os mesmos 18 pontos do São Paulo. O jogo será no Beira-Rio, em Porto Alegre.
Outro time que pode ultrapassar o São Paulo é o Sport. Com 15 pontos somados, o time nordestino enfrenta o Flamengo neste domingo (15) e, caso vença, empatará em pontos com o Tricolor, mas ficará na frente pelo critério de desempate de saldo de gols, pois ambos empatam em número de vitórias.
O América Mineiro e o Cuiabá, 17º e 18º colocados respectivamente, podem encostar no São Paulo caso vençam, pois ambos chegariam a 17 pontos. O Cuiabá enfrenta o Athlético Paranaense em casa, enquanto o América encara a Chapecoense na Arena Condá.
O Cuiabá tem, ainda, um jogo a menos, podendo ultrapassar o Tricolor caso vença o seu jogo atrasado, contra o Grêmio, pela 5ª rodada do Brasileirão.Mesmo com as possibilidades de voltar a ficar perto da zona de rebaixamento, a vitória contra o Grêmio e a 14ª posição na tabela dão maior tranquilidade ao São Paulo, que segue em recuperação no Brasileirão e começa a somar boas atuações na competição.
Na 17ª rodada, o time volta a enfrentar um competidor direto da metade de baixo da tabela, justamente o Sport, que pode ultrapassá-lo. O jogo será na Ilha do Retiro, em Pernambuco.
Antes, porém, o São Paulo disputa a classificação para a semifinal da Libertadores, no jogo de volta das quartas de final contra o Palmeiras, no Allianz Parque, na terça-feira (17).

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