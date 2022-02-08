São Paulo roda 24 nomes em três jogos; Alisson ganha destaque na equipe

Tendo disputado até agora três partidas pelo Campeonato Paulista e sem nenhuma vitória, Rogério Ceni optou por um rodízio de jogadores no elenco do São Paulo. Até o momento, 24 nomes foram testados. Dessa lista, Gabriel Sara, Rigoni e Alisson foram os únicos jogadores titulares em todas as rodadas dessa temporada.placeholderGabriel Sara foi o atleta com mais tempo em campo. Ao todo, o meia atuou por 280 minutos. Alisson vem em segundo lugar, com 264 minutos, sendo o reforço que mais jogou até agora, e Rigoni com 233 minutos.Alisson, por sua vez, segue se destacando bastante no Tricolor. Nos dois primeiros jogos, contra o Guarani e o Ituano, respectivamente, o camisa 12 ocupou a posição de meia, enquanto contra o Red Bull Bragantino, chegou pelo ataque, no lado direito.Além disso, Alisson soma uma média de 27 passes certos por jogo, isto é, cerca de 82% de acerto. Também foi autor de um gol, no último jogo disputado pelo São Paulo, contra o Red Bull Bragantino.+ Veja os próximos confrontos do São Paulo no Campeonato Paulista 2022Esses dados ilustram uma confiança maior que o novo reforço ganhou de Rogério Ceni, uma vez que em pouco tempo vestindo a camisa do clube, já atua como titular. Outro ponto que também torna Alisson como um dos grandes destaques é sua polivalência, já que até o momento, o jogador conseguiu atuar tanto como meio de campo, quanto como atacante.Na coletiva de imprensa, após o jogo de estreia no Paulistão contra o Guarani, o técnico do Tricolor destacou a importância dos reforços pelo lado direito, citando Alisson.- O lado direito, principalmente com Nikão, Rafinha e Alisson, funcionou bastante, construímos a maioria das nossas jogadas por esse lado - disse o treinador.No começo do torneio, Rogério Ceni já havia prometido que faria esse rodízio de jogadores no elenco, a fim de testar e preservar alguns atletas. Com o bom desempenho de Gabriel Sara, Alisson e Rigoni, os três tem grandes chances de permanecerem na escalação titular da próxima rodada.Com duas derrotas e um empate, São Paulo busca sair da zona de rebaixamento do Paulista. O Tricolor Paulista enfrenta o Santo André na próxima quarta-feira (08), às 19h, no Morumbi.