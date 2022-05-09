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futebol

São Paulo retorna de viagem e tem dia de folga visando a Copa do Brasil; Colorado preocupa

Equipe comandada por Rogério Ceni enfrenta o Juventude na quinta-feira, às 19h30...

Publicado em 09 de Maio de 2022 às 15:11

LanceNet

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Publicado em 

09 mai 2022 às 15:11
A delegação do São Paulo retornou à capital paulista na tarde desta segunda-feira (9), após o empate por 1 a 1 com o Fortaleza, no Ceará, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O elenco ganhou o dia de folga e se reapresenta na terça-feira pela manhã, no CT da Barra Funda, quando o time começa a preparação para enfrentar o Juventude, na quinta-feira, pela Copa do Brasil.
GALERIA> ATUAÇÕES: Luciano sai do banco para marcar pelo São Paulo, mas defesa vacila e cede empate
TABELA> Veja tabela da Copa do BrasilO confronto contra a equipe gaúcha é decisivo e vale vaga nas oitavas de final do campeonato nacional. O primeiro jogo terminou empatado por 2 a 2 e, agora, o Tricolor tenta garantir a classificação diante de sua torcida, no Estádio do Morumbi.
Para o duelo, no entanto, o técnico Rogério Ceni tem uma preocupação: Andrés Colorado. O volante foi titular nos últimos dois jogos do time no Brasileirão, mas deixou o gramado do Castelão com dores na coxa direita ainda no primeiro tempo, e será reavaliado nesta terça-feira.
Caso o desfalque seja confirmado, Pablo Maia deve retornar à equipe de Rogério Ceni. Além dele, Luan também é outra opção para o setor. Outros três jogadores do Tricolor permanecem no departamento médico: Gabriel Sara, que passou por cirurgia no tornozelo direito, Nikão, que se recupera de trauma no pé esquerdo, e Tiago Volpi, com dores no ombro direito.
Crédito: OtécnicoRogérioCenideufolgaaoelenconestasegunda-feira(9(Foto:MARTINBERNETTI/AFP)

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