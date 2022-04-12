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futebol

São Paulo responde declaração de Daniel Alves: 'Ninguém é maior que o clube'

Após declarações polêmicas do ex-camisa 10 em documentário da Fifa, Tricolor paulista respondeu e afirmou que irá cumprir o acordo de confidencialidade que mantém com o jogador ...
LanceNet

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Publicado em 

12 abr 2022 às 18:17

Publicado em 12 de Abril de 2022 às 18:17

Após fala polêmica de Daniel Alves a documentário da Fifa, onde na ocasião o ex-camisa 10 do São Paulo criticou a postura da diretoria e relatou que "chegou ao seu limite" quando jogava na equipe, o Tricolor paulista se manifestou ao Lance! e afirmou que manterá o acordo de confidencialidade mútua no distrato com o jogador, além de alegar que "ninguém é maior que o clube". GALERIA> Barcelona vai inovar! Como seriam as camisas dos clubes se fossem inspiradas nos escudos?Atualmente no Barcelona, o lateral expôs o que entende terem sido falhas da diretoria do clube e confessou que algumas vivências no Tricolor paulista o desacreditaram se valia mesmo a pena continuar jogando com a camisa do time. Além disso, polemizou ao afirmar que, devido às falhas estratégicas, havia "chegado ao seu limite".- Planejamos isso, mas começou a falhar a estratégia que tinham me convencido a vir. Eu cheguei no meu limite, entendeu? Essa é a real, chegou no meu limite. Sou uma pessoa que gosta dos desafios, então comecei a ter resiliência e ter a inteligência de [pensar]: 'Ok, isso não vai ser o que me planejaram, porque eles não têm poder de decisão, mas isso a gente pode dar um giro e tentar a adaptação do processo - disse no documentário.O São Paulo se manifestou e afirmou que irá prezar o acordo de confidencialidade mútua no distrato com o jogador. Além disso, ressaltou que irá seguir focado nas próximas competições e destacou que "ninguém é maior que o clube".- O São Paulo Futebol Clube tem um acordo de confidencialidade mútua no distrato com o jogador e vai cumpri-lo. Seguimos com o bom ambiente o nosso trabalho focado nas competições. Ninguém é maior do que o São Paulo Futebol Clube - manifestou o Tricolor.Daniel Alves foi anunciado no dia 1º de agosto de 2019 pelo Tricolor. Seu contrato foi rescindido em setembro de 2021. Dois meses depois, foi apresentado ao Barcelona.
Crédito: SãoPaulorespondedeclaraçãopolêmicadeDanielAlves(Foto:FellipeLucena/saopaulofc

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