São Paulo rescinde contrato com o lateral-esquerdo Junior Tavares

O São Paulo rescindiu o contrato com o lateral-esquerdo Junior Tavares, de 25 anos. O jogador estava emprestado ao Sport, mas foi devolvido ao Tricolor pelo Leão, e agora procura um novo destino para a sua carreira. Fora dos planos do técnico Hernán Crespo, que conta com Reinaldo e Welington para a posição, Junior Tavares se despede do São Paulo após ser emprestado para Sampdoria-ITA, Portimonense-POR e Sport. No Tricolor, ele conseguiu boas atuações em 2017, com 45 jogos.