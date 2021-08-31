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São Paulo rescinde contrato com o lateral-esquerdo Junior Tavares

Após uma série de empréstimos, lateral rescindiu acordo com o Tricolor, que ia até o final de dezembro deste ano...
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Publicado em 

31 ago 2021 às 16:45

Publicado em 31 de Agosto de 2021 às 16:45

Crédito: Divulgação/ Fellipe Lucena
O São Paulo rescindiu o contrato com o lateral-esquerdo Junior Tavares, de 25 anos. O jogador estava emprestado ao Sport, mas foi devolvido ao Tricolor pelo Leão, e agora procura um novo destino para a sua carreira. Fora dos planos do técnico Hernán Crespo, que conta com Reinaldo e Welington para a posição, Junior Tavares se despede do São Paulo após ser emprestado para Sampdoria-ITA, Portimonense-POR e Sport. No Tricolor, ele conseguiu boas atuações em 2017, com 45 jogos.
No entanto, algumas polêmicas fora de campo, como a negociação fracassada com o Corinthians, atrapalharam uma sequência no clube do Morumbi.
Você lembra? Veja o elenco do São Paulo na primeira passagem de Calleri pelo clube
>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosA rescisão de Júnior Tavares já foi publicada no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF.

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