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São Paulo rescinde contrato com Felipe, goleiro do sub-20

Jogador ficou fora da lista de inscritos para a Copinha, mas participou de várias partidas na temporada passada, tanto no Campeonato Paulista quanto no Brasileiro...

Publicado em 28 de Janeiro de 2022 às 19:49

LanceNet

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Publicado em 

28 jan 2022 às 19:49
O São Paulo rescindiu o contrato do goleiro Felipe Carneiro, que fazia parte da equipe sub-20 do Tricolor. O arqueiro atuou nas campanhas do Campeonato Brasileiro e Paulista no ano passado, mas ficou de fora da lista de inscritos da Copinha. A rescisão foi confirmada pelo LANCE! com fontes ligadas ao jogador, que está de férias. Inclusive, o rompimento do vínculo já foi publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF. Felipe chegou ao São Paulo em 2018, quando participou da equipe sub-15 e sub-17, antes de chegar ao time sub-20.
Crédito: FeliperescindiuocontratocomoSãoPaulo(Foto:FellipeLucena/saopaulofc

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