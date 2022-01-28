São Paulo rescinde contrato com Felipe, goleiro do sub-20

O São Paulo rescindiu o contrato do goleiro Felipe Carneiro, que fazia parte da equipe sub-20 do Tricolor. O arqueiro atuou nas campanhas do Campeonato Brasileiro e Paulista no ano passado, mas ficou de fora da lista de inscritos da Copinha. A rescisão foi confirmada pelo LANCE! com fontes ligadas ao jogador, que está de férias. Inclusive, o rompimento do vínculo já foi publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF. Felipe chegou ao São Paulo em 2018, quando participou da equipe sub-15 e sub-17, antes de chegar ao time sub-20.