Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • São Paulo repudia ataques racistas contra Vitinho, que tem renovação de contrato travada
futebol

São Paulo repudia ataques racistas contra Vitinho, que tem renovação de contrato travada

Atacante, destaque no time semifinalista da Copa São Paulo, foi vítima de ataques racistas nas redes sociais. Jogador negocia renovação do vínculo, que termina em junho deste ano...

Publicado em 06 de Fevereiro de 2022 às 14:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 fev 2022 às 14:28
O São Paulo repudiou os ataques racistas contra o atacante Vitinho, que foi destaque do clube na Copa São Paulo de Futebol Junior, onde o Tricolor chegou até a semifinal. Vitinho negocia para renovar o contrato com o São Paulo, que termina em junho deste ano. No entanto, a renovação está travada e há pessimismo no clube para a extensão do vínculo.
- Racismo é crime, é inaceitável, é nojento. O São Paulo se solidariza com o jogador Vitinho, que recebeu ataques criminosos, e reitera que recusa o racismo em todas as formas de manifestação. Não basta não ser racista, é preciso ser antirracista - escreveu o Tricolor nas redes sociais.
Crédito: Vitinhofoivítimadeataquesracistas(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Balanços - Hospital São José - 23/04/2026
Cartórios - 23/04/2026
Editais e Avisos - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados