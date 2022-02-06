São Paulo repudia ataques racistas contra Vitinho, que tem renovação de contrato travada

O São Paulo repudiou os ataques racistas contra o atacante Vitinho, que foi destaque do clube na Copa São Paulo de Futebol Junior, onde o Tricolor chegou até a semifinal. Vitinho negocia para renovar o contrato com o São Paulo, que termina em junho deste ano. No entanto, a renovação está travada e há pessimismo no clube para a extensão do vínculo.