São Paulo repudia ataques racistas contra Vitinho, que tem renovação de contrato travada

O São Paulo repudiou os ataques racistas contra o atacante Vitinho, que foi destaque do clube na Copa São Paulo de Futebol Junior, onde o Tricolor chegou até a semifinal. Vitinho negocia para renovar o contrato com o São Paulo, que termina em junho deste ano. No entanto, a renovação está travada e há pessimismo no clube para a extensão do vínculo.
- Racismo é crime, é inaceitável, é nojento. O São Paulo se solidariza com o jogador Vitinho, que recebeu ataques criminosos, e reitera que recusa o racismo em todas as formas de manifestação. Não basta não ser racista, é preciso ser antirracista - escreveu o Tricolor nas redes sociais.