São Paulo repete sina contra o Grêmio, pedra no sapato da equipe

O São Paulo não vem tendo bons resultados quando enfrenta o Grêmio nas últimas partidas. Desta vez, o triunfo gremista foi na semifinal da Copa do Brasil, em empate por 0 a 0 no Morumbi, que classificou a equipe gaúcha para a final do mata-mata nacional.

E o Tricolor gaúcho vem sendo uma pedra no sapato do São Paulo nos últimos anos. A equipe é a única da Série A do Brasileirão que não sofreu gols do Tricolor na era Fernando Diniz. Desde que o comandante são-paulino chegou no Morumbi, foram quatro jogos, com dois triunfos gremistas (3 a 0 e 1 a 0) e dois empates, ambos por 0 a 0. O São Paulo vem 'sofrendo' diante do Grêmio mesmo antes da chegada de Diniz ao time. A última vitória da equipe foi em setembro de 2015, quando venceu por 2 a 1, com gols de Alexandre Pato e Rogério. De lá para cá, foram onze jogos, com cinco vitórias gremistas e seis empates.