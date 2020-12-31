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futebol

São Paulo repete sina contra o Grêmio, pedra no sapato da equipe

Tricolor não vence os gaúchos desde 2015, não faz gols no rival há cinco partidas e é eliminado da Copa do Brasil pela equipe de Renato Gaúcho...

Publicado em 31 de Dezembro de 2020 às 12:00

LanceNet

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Publicado em 

31 dez 2020 às 12:00
Crédito: Paulo Pinto/saopaulofc.net
O São Paulo não vem tendo bons resultados quando enfrenta o Grêmio nas últimas partidas. Desta vez, o triunfo gremista foi na semifinal da Copa do Brasil, em empate por 0 a 0 no Morumbi, que classificou a equipe gaúcha para a final do mata-mata nacional.
E o Tricolor gaúcho vem sendo uma pedra no sapato do São Paulo nos últimos anos. A equipe é a única da Série A do Brasileirão que não sofreu gols do Tricolor na era Fernando Diniz. Desde que o comandante são-paulino chegou no Morumbi, foram quatro jogos, com dois triunfos gremistas (3 a 0 e 1 a 0) e dois empates, ambos por 0 a 0. O São Paulo vem 'sofrendo' diante do Grêmio mesmo antes da chegada de Diniz ao time. A última vitória da equipe foi em setembro de 2015, quando venceu por 2 a 1, com gols de Alexandre Pato e Rogério. De lá para cá, foram onze jogos, com cinco vitórias gremistas e seis empates.
Nesta temporada, as equipes se enfrentaram pelo primeiro turno do Brasileirão, no Morumbi e empataram por 0 a 0, além dos dois jogos na Copa do Brasil, com vitória do Grêmio por 1 a 0, em Porto Alegre e o empate sem gols, no Morumbi.
VEJA OS CONFRONTOS ENTRE SÃO PAULO X GRÊMIO DESDE 2015Grêmio 1 x 0 São Paulo - Brasileirão 2016São Paulo 1 x 1 Grêmio - Brasileirão 2016​São Paulo 1 x 1 Grêmio - Brasileirão 2017Grêmio 1 x 0 São Paulo - Brasileirão 2017Grêmio 2 x 1 São Paulo - Brasileirão 2018São Paulo 1 x 1 Grêmio - Brasileirão 2018São Paulo 0 x 0 Grêmio - Brasileirão 2019Grêmio 3 x 0 São Paulo - Brasileirão 2019São Paulo 0 x 0 Grêmio - Brasileirão 2020Grêmio 1 x 0 São Paulo - Copa do Brasil 2020São Paulo 0 x 0 Grêmio - Copa do Brasil 2020

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