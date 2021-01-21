São Paulo repete os mesmos erros e tem noite para esquecer em 'decisão'

Sempre apostando na saída de bola desde a defesa, o Tricolor está acumulando erros capitais nessas jogadas. Contra o Inter, Vitor Bueno e Daniel Alves acabaram perdendo a bola nesse tipo de lance e possibilitaram gols do Colorado. Claro que o estilo de jogo é legal de se ver, mas a comissão técnica precisa ter a percepção de que não é qualquer hora que isso vai funcionar.