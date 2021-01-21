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futebol

São Paulo repete os mesmos erros e tem noite para esquecer em 'decisão'

Tricolor tem domínio da bola, mas não agride Internacional, sai goleado do Morumbi e perde a liderança do Campeonato Brasileiro. Time parece não achar soluções nos jogos...
LanceNet

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Publicado em 

21 jan 2021 às 07:22

Publicado em 21 de Janeiro de 2021 às 07:22

Crédito: Ricardo Duarte
Sempre apostando na saída de bola desde a defesa, o Tricolor está acumulando erros capitais nessas jogadas. Contra o Inter, Vitor Bueno e Daniel Alves acabaram perdendo a bola nesse tipo de lance e possibilitaram gols do Colorado. Claro que o estilo de jogo é legal de se ver, mas a comissão técnica precisa ter a percepção de que não é qualquer hora que isso vai funcionar.
Nas estatísticas de passes, o São Paulo deu 616 toques no jogo, com um aproveitamento de 87%. No entanto, quem tocou mais na bola no Tricolor foram Daniel Alves (89), Luan (90), Tchê Tchê (71) e Bruno Alves (70). Ou seja, dos que mais tiveram participação no jogo do São Paulo, dois são jogadores defensivos: o zagueiro Bruno Alves e o volante Luan.
Confira aqui a classificação do Brasileirão

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