São Paulo renova patrocínio com a Gazin por mais uma temporada

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O São Paulo anunciou nesta terça-feira (11), a renovação de contrato com a Gazin Colchões, patrocinador que estampa a barra traseira da camisa da equipe. O novo acordo tem duração por mais uma temporada. Os valores não foram revelados.

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A diretoria de Julio Casares vem tentando renovar alguns patrocinadores da equipe. Após a saída do Banco Inter do espaço máster, o clube segue na procura por uma empresa pela marca no uniforme. Recentemente, o Tricolor renovou também com a Betsul, que estampa a parte de trás do calção, e o Cartão de Todos, que está no calção. O clube sofreu uma debandada de patrocinadores após o término da temporada de 2020. Foram quatro empresas que deixaram o Morumbi, que busca novos retornos financeiros, ainda mais pela pandemia de Covid-19, que gerou prejuízo aos cofres são-paulinos.