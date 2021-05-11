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futebol

São Paulo renova patrocínio com a Gazin por mais uma temporada

Tricolor renovou contrato por mais um ano com a empresa de colchões, que ocupa a barra traseira da camisa. Esse é o segundo patrocinador a renovar em uma semana...

Publicado em 11 de Maio de 2021 às 16:30

LanceNet

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Publicado em 

11 mai 2021 às 16:30
Crédito: Divulgação
O São Paulo anunciou nesta terça-feira (11), a renovação de contrato com a Gazin Colchões, patrocinador que estampa a barra traseira da camisa da equipe. O novo acordo tem duração por mais uma temporada. Os valores não foram revelados.
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A diretoria de Julio Casares vem tentando renovar alguns patrocinadores da equipe. Após a saída do Banco Inter do espaço máster, o clube segue na procura por uma empresa pela marca no uniforme. Recentemente, o Tricolor renovou também com a Betsul, que estampa a parte de trás do calção, e o Cartão de Todos, que está no calção. O clube sofreu uma debandada de patrocinadores após o término da temporada de 2020. Foram quatro empresas que deixaram o Morumbi, que busca novos retornos financeiros, ainda mais pela pandemia de Covid-19, que gerou prejuízo aos cofres são-paulinos.
- Parceria é um dos maiores sinônimos de confiança. A Gazin Colchões acredita que uma parceria tão importante como a nossa merece continuar e, por isso, segue apoiando, torcendo e sendo parceira do Tricolor. Renovamos nossos compromissos por mais uma temporada - escreveu o São Paulo nas redes.

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