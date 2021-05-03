São Paulo renova parceria com o Cartão de Todos por mais um ano

O São Paulo anunciou nesta segunda-feira (3), a renovação de contrato com o Cartão de Todos, patrocinador que estampa o calção da equipe. O novo acordo tem duração por mais uma temporada.
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A diretoria de Julio Casares vem tentando renovar alguns patrocinadores da equipe. Após a saída do Banco Inter do espaço máster, o clube segue na procura por uma empresa pela marca no uniforme. Recentemente, o Tricolor renovou também com a Betsul, que estampa a parte de trás do calção.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA O clube sofreu uma debandada de patrocinadores após o término da temporada de 2020. Foram quatro empresas que deixaram o Morumbi, que busca novos retornos financeiros, ainda mais pela pandemia de Covid-19, que gerou prejuízo aos cofres são-paulinos. - A parceria entre o Cartão de TODOS e o São Paulo FC foi renovada por mais uma temporada! Os descontos em saúde, educação, lazer e os benefícios exclusivos do Cartão de TODOS São Paulo continuam disponíveis para todos os filiados - escreveu o Tricolor nas redes sociais.