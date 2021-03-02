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futebol

São Paulo renova o contrato de Rojas até o final do Campeonato Paulista

Atacante equatoriano teve vínculo renovado e foi relacionado para o duelo contra a Inter de Limeira. Antigo contrato do jogador terminou no final de fevereiro...

Publicado em 02 de Março de 2021 às 19:58

LanceNet

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Publicado em 

02 mar 2021 às 19:58
Crédito: Rubens Chiri/ São Paulo FC
O atacante Rojas renovou contrato com o São Paulo até o final do Campeonato Paulista, que termina em 30 de maio. O novo vínculo, inclusive, já apareceu no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF. A informação foi divulgada primeiramente pelo 'GE' e confirmada no LANCE!. O contrato dele havia se encerrado em 28 de fevereiro.
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Caso agrade a comissão técnica de Hernán Crespo, uma renovação com tempo maior não está descartada. Ele treinou normalmente com o restante do elenco nesta terça-feira (2) e foi relacionado para enfrentar a Inter de Limeira, às 17h, fora de casa, pelo Paulistão.
TABELAVeja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui João Rojas pode ser uma alternativa para o ataque são-paulino, que carece de jogadores de velocidade pelas beiradas do campo. O time, em diversos momentos, sofre com a ausência de rapidez no setor ofensivo, sendo difícil atacar no contra-ataque ou até mesmo furar zagas fortes.
O atacante não jogava desde outubro de 2018, quando lesionou seu joelho e entrou contra o Botafogo, na derrota por 1 a 0, no Rio de Janeiro.

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