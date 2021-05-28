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São Paulo renova o contrato de Rojas até o dia 31 de dezembro de 2021

O atacante equatoriano chegou a um acordo com o clube para estender o seu vínculo com o Tricolor, que terminaria no dia 30 de maio...

Publicado em 28 de Maio de 2021 às 18:09

LanceNet

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Publicado em 

28 mai 2021 às 18:09
Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
O São Paulo anunciou nesta sexta-feira (28), em suas redes sociais, o acerto com o atacante Joao Rojas para a renovação de seu contrato com a equipe. O equatoriano tinha contrato até o dia 30 de maio, mas após negociações, assinou novo vínculo que vale até o dia 31 de dezembro de 2021. VEJA OS PRIMEIROS 10 JOGOS DO SÃO PAULO NO CAMPEONATO BRASILEIRO!
A negociação para renovar o contrato era alvo de dúvidas e muita preocupação dos torcedores. Rojas e seus representantes exigiam um salário que o Tricolor considerava acima da possibilidade do time, mas chegaram a um acordo.
No começo da tarde desta sexta, o presidente Julio Casares já havia falado sobre a negociação com Rojas.
Segundo o presidente, o time faria tudo possível para manter o equatoriano, desde que estivesse dento da realidade do time, respeitando as finanças e sem endividar o clube.A confiança de Casares na renovação se confirmou pelo fim da tarde, com o acordo entre as partes e assinatura do novo vínculo.
Sob o comando de Crespo e após dois anos afastado por lesão, Rojas vive um grande momento no São Paulo. O jogador foi destaque na vitória por 3 a 0 contra o Sporting Cristal, do Peru, pela Libertadores, na última terça-feira (25).
Em boa fase e sendo peça importante para o elenco, Rojas segue no Tricolor até, pelo menos, o fim do ano.

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