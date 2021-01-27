São Paulo renova empréstimo de Galeano até o final de 2021

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O São Paulo acertou a renovação de empréstimo do atacante Galeano. O vínculo, que terminaria no próximo dia 31, foi prorrogado até o final da temporada. O paraguaio está emprestado pelo Rubio Ñu, do Paraguai. A informação foi divulgada incialmente pelo 'GE' e confirmada pelo LANCE!.

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Para ter o jogador em definitivo, o Tricolor precisa desembolsar cerca de R$ 600 mil dólares (R$ 3,1 milhões), por 60% dos direitos do jovem de 20 anos. Ele fez sua estreia nos minutos finais do empate por 1 a 1 contra o Ceará. Depois, ficou no banco diante de Bahia, Red Bull Bragantino, Santos, Athletico e Internacional.

SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃOGaleano vem sendo constantemente pedido pela torcida são-paulina. Em 2020, Galeano fez 18 gols em 25 jogos pela equipe sub-20 do São Paulo e ganhou elogios do técnico Fernando Diniz.

– É um jogador que tem um histórico muito bom na base. Ele está se adaptando ao jeito de jogar, aos jogadores. Do sub-20 para o profissional tem uma distância gigantesca, temos que colocar na hora que vermos que o jogador pode produzir - afirmou.