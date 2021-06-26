São Paulo renova contrato do zagueiro Léo até 2024

Crédito: Fellipe Lucena / São Paulo FC

O São Paulo renovou o contrato do zagueiro Léo até o final de 2024. O defensor tinha vínculo com o clube até dezembro de 2002 renovando o contrato por duas temporadas.

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Vale ressaltar que Léo vem sendo peça importante na equipe de Hernán Crespo, sendo um dos destaques na conquista do Campeonato Paulista.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021! O defensor chegou ao São Paulo em 2019 após se destacar no Bahia. Inicialmente contratado como lateral-esquerdo, o jogador passou a atuar como zagueiro e se firmou na posição. Ele tem 72 partidas pelo Tricolor, sendo 24 nesta temporada.