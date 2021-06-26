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futebol

São Paulo renova contrato do zagueiro Léo até 2024

Vínculo anterior do defensor tinha vínculo até 2022 e foi prorrogado por mais duas temporadas. Aos 25 anos, Léo tem 72 partidas pelo Tricolor, onde chegou em 2019...
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Publicado em 

26 jun 2021 às 10:37

Publicado em 26 de Junho de 2021 às 10:37

Crédito: Fellipe Lucena / São Paulo FC
O São Paulo renovou o contrato do zagueiro Léo até o final de 2024. O defensor tinha vínculo com o clube até dezembro de 2002 renovando o contrato por duas temporadas.
Jogadores voltando de lesão no São Paulo! Qual desfalque faz mais falta ao Tricolor? Vote na enquete!
Vale ressaltar que Léo vem sendo peça importante na equipe de Hernán Crespo, sendo um dos destaques na conquista do Campeonato Paulista.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021! O defensor chegou ao São Paulo em 2019 após se destacar no Bahia. Inicialmente contratado como lateral-esquerdo, o jogador passou a atuar como zagueiro e se firmou na posição. Ele tem 72 partidas pelo Tricolor, sendo 24 nesta temporada.
- Essa renovação acaba sendo ainda mais especial para mim do que o primeiro contrato, porque é um reconhecimento de um trabalho. Estou muito feliz aqui no São Paulo, buscando evoluir a cada dia, e acredito que temos condições de conquistar ainda mais - disse o atleta. Ele deve ser relacionado pelo time no próximo domingo (27), quando o São Paulo enfrenta o Ceará, às 20h30, no Castelão, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

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