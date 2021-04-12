São Paulo renova contrato de patrocínio com a Betsul por um ano

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

O departamento de marketing do São Paulo renovou contrato de patrocínio com o site de apostas esportivas Betsul, que estará no calção dos jogadores por mais uma temporada.

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A logomarca do patrocinador estará no calção do uniforme das equipes de futebol profissional masculino e feminino e do basquete, como parte da estratégia do Tricolor de valorização da marca no esporte olímpico.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021! - A renovação mostra que o São Paulo tem credibilidade no mercado, foi o que fez a Betsul estender a parceria. Estamos felizes e satisfeitos com o novo patrocínio. Outras negociações seguem em andamento dentro da nova política de valorização da nossa marca - disse o presidente Julio Casares ao site do Tricolor. Eduardo Toni, diretor de marketing do São Paulo, afirmou que o clube segue procurando novos acordos de patrocínio para o uniforme. Vale ressaltar que o clube está sem patrocínio máster desde a saída do banco Inter, em fevereiro deste ano.