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futebol

São Paulo renova contrato de patrocínio com a Betsul por um ano

Marca continuará estampando sua logo nos calções da equipe por mais uma temporada. Empresa estará no uniforme das equipes masculina e feminina, além do time de basquete...

Publicado em 12 de Abril de 2021 às 18:24

LanceNet

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Publicado em 

12 abr 2021 às 18:24
Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
O departamento de marketing do São Paulo renovou contrato de patrocínio com o site de apostas esportivas Betsul, que estará no calção dos jogadores por mais uma temporada.
Veja os jogadores do São Paulo que mais participaram de gols em 2021
A logomarca do patrocinador estará no calção do uniforme das equipes de futebol profissional masculino e feminino e do basquete, como parte da estratégia do Tricolor de valorização da marca no esporte olímpico.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021! - A renovação mostra que o São Paulo tem credibilidade no mercado, foi o que fez a Betsul estender a parceria. Estamos felizes e satisfeitos com o novo patrocínio. Outras negociações seguem em andamento dentro da nova política de valorização da nossa marca - disse o presidente Julio Casares ao site do Tricolor. Eduardo Toni, diretor de marketing do São Paulo, afirmou que o clube segue procurando novos acordos de patrocínio para o uniforme. Vale ressaltar que o clube está sem patrocínio máster desde a saída do banco Inter, em fevereiro deste ano.
- Nós estamos falando com vários segmentos do mercado e parceiros que nos ajudem a impulsionar e reposicionar nossa marca. O Betsul é um exemplo disso. O São Paulo tem que buscar patrocinadores que entendam o tamanho do clube, e é isso que estamos fazendo - disse Toni.

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