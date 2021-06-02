São Paulo renova contrato da meio-campista Yaya por mais um ano

Crédito: Gabriela Montesano/São Paulo FC

O São Paulo assinou a renovação de contrato com a meio-campista Yaya por mais uma temporada. Agora, seu vínculo vai até junho de 2022. Revelada pela base tricolor e uma das jogadoras mais promissoras do futebol feminino brasileiro, Yaya é um dos destaques da equipe feminina do Tricolor.

Ela chegou ao São Paulo em 2017, por meio de uma parceria com o Centro Olímpico para a disputa do Campeonato Paulista Feminino Sub-17. Na época, Yaya tinha apenas 15 anos e foi campeã paulista com o Tricolor pela primeira vez.

Baixe o aplicativo do LANCE! e acompanhe o Brasileirão Em 2019, chegou ao elenco profissional e não saiu mais. Ela está na terceira temporada seguida com o time principal e vem se destacando com convocações para a Seleção Feminina Sub-20 e também para a adulta. Neste ano, a jogadora já atuou em dez de onze jogos do Brasileirão.

- Estou muito feliz por renovar e ficar mais um ano aqui no clube. Espero que seja mais um ano de aprendizado e coisas boas no time que comecei e ganhei minha primeira oportunidade profissional - afirmou a meia ao site oficial do São Paulo.