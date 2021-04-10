São Paulo renova contrato com Rodrigo Nestor até o fim de 2024

Crédito: Reprodução/ Twitter @SaoPauloFC

O São Paulo chegou a um acordo com o meio-campista Rodrigo Nestor para a renovação de seu contrato por mais quatro anos. O vínculo dura até o fim 2024 e, foi assinado na noite da última sexta-feira (9).CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021

O presidente Julio Casares confirmou a assinatura em entrevista à SporTV.

- Era uma questão que estava se prolongando muito, um caso antigo que não tinha uma solução, e tivemos a felicidade de prorrogar até o final de 2024, fazer um novo contrato e renovar. É um grande profissional e é nosso, é da base, como Luan, Igor Gomes, Diego Costa, outros jogadores. Temos um carinho muito grande porque valoriza a base, valoriza a estrutura. Jogador que vem da base do São Paulo tem uma maturidade muito grande - contou o presidente.

Nas redes sociais do clube, a renovação também foi celebrada. O treinador Hernán Crespo tem muito a comemorar essa notícia, uma vez que vem utilizando o jovem como titular no meio de campo do São Paulo.

Caso não houvesse a renovação, o contrato de Nestor se encerraria em 19 de novembro deste ano, deixando o jovem de apenas 20 anos livre para assinar um pré-contrato com outro time a partir de maio o que poderia resultar em uma saída de graça, sem render nada ao São Paulo.

Ainda por cima, o Tricolor conseguiu aumentar as multas rescisórias, chegando a ótimos valores. Os valores das multas foram revelados pelo diretor de futebol são-paulino, Carlos Belmonte.

- A multa para o mercado nacional é R$ 180 milhões e para o internacional, 40 milhões de euros (R$ 268,5 milhões na cotação atual) - disse o dirigente na noite de sexta, em entrevista ao programa Estádio 97, da Rádio Energia 97.