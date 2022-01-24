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São Paulo renova contrato com Letícia Alves, zagueira revelada pelas categorias de base do clube

Jogadora vai para a segunda temporada com a equipe principal...
LanceNet

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Publicado em 

24 jan 2022 às 13:59

Publicado em 24 de Janeiro de 2022 às 13:59

Revelada pelas categorias de base do São Paulo, a zagueira Letícia Alves renovou contrato com o clube por mais uma temporada e fica até o final de 2022. A defensora chegou ao clube em 2017, em parceria com o Centro Olímpico e, com 17 anos, subiu ao time principal no ano passado.
+ Veja o caminho do São Paulo no Campeonato Paulista 2022Atualmente com 18 anos, a zagueira para sua segunda temporada com o time profissional. Em 2021, Letícia Alves fez sua estreia contra o Napoli, válida pelo Brasileirão. Já na primeira fase do Paulista, atuou pela primeira vez como titular diante da Ferroviária.
No total, na temporada passada, a beque disputou oito jogos e conquistou dois títulos na temporada: Brasileiro Sub-18 e Brasil Ladies Cup.No domingo (23), o clube paulista já havia anunciado a renovação com outra zagueira: Gislaine. Ela acertou o vínculo pela terceira temporada com o clube e também permanece na equipe até o final de 2022.
Crédito: OSãoPaulorenovoucontratocomazagueiraAlves(Foto:GabrielaMontesano/saopaulofc

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