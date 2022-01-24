São Paulo renova contrato com Letícia Alves, zagueira revelada pelas categorias de base do clube

Revelada pelas categorias de base do São Paulo, a zagueira Letícia Alves renovou contrato com o clube por mais uma temporada e fica até o final de 2022. A defensora chegou ao clube em 2017, em parceria com o Centro Olímpico e, com 17 anos, subiu ao time principal no ano passado.

+ Veja o caminho do São Paulo no Campeonato Paulista 2022Atualmente com 18 anos, a zagueira para sua segunda temporada com o time profissional. Em 2021, Letícia Alves fez sua estreia contra o Napoli, válida pelo Brasileirão. Já na primeira fase do Paulista, atuou pela primeira vez como titular diante da Ferroviária.

No total, na temporada passada, a beque disputou oito jogos e conquistou dois títulos na temporada: Brasileiro Sub-18 e Brasil Ladies Cup.No domingo (23), o clube paulista já havia anunciado a renovação com outra zagueira: Gislaine. Ela acertou o vínculo pela terceira temporada com o clube e também permanece na equipe até o final de 2022.