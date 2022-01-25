São Paulo renova contrato com atacante Juan até o fim de 2024

O garoto Juan, de 19 anos, tem motivos para comemorar. O atacante, que tinha vínculo com o São Paulo até junho deste ano, renovou contrato com o Tricolor até 31 de dezembro de 2024.

+ Veja o caminho do São Paulo no Campeonato Paulista 2022O jovem é um dos representantes do CFA Laudo Natel no CT da Barra Funda. O jogador chegou ao clube em 2018, com apenas 16 anos, e acumula seis partidas pelo time principal. O jogador não disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior para ser integrado ao grupo principal para esta temporada.Juan iniciou a carreira nas categorias de base da União Barbarense e defendeu o clube do interior até chegar em Cotia, onde complementou a sua formação e conquistou as taças do Campeonato Paulista Sub-17 e da FAM Cup Sub-17, ambos em 2019. Pelo time principal do São Paulo, estreou no Brasileirão no mesmo ano, em Maceió, diante do CSA.

Depois, o atleta voltou ao CFA e concluiu a formação antes de retornar ao CT da Barra Funda na última temporada. Em 2021, o jogador disputou cinco partidas pelo time profissional, todas pelo Campeonato Brasileiro.

Juan foi um dos destaques da equipe sub-20 dirigida por Alex. Na temporada passada, ele fez 19 jogos com dez gols marcados. No Brasileirão, competição que o São Paulo foi vice-campeão, ele jogou 15 vezes, com nove gols marcados. Já no Paulista, foram quatro jogos e uma bola na rede.