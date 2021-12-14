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futebol

São Paulo renova com zagueiro do sub-20 até o início de 2023

Luizão tinha vínculo apenas até o fim deste ano e assinou para prorrogar sua permanência no Tricolor. Defensor é visto como uma das promessas da posição dentro do clube...
LanceNet

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Publicado em 

14 dez 2021 às 17:51

Publicado em 14 de Dezembro de 2021 às 17:51

O São Paulo garantiu a permanência de uma de suas promessas da base por mais algum tempo. Trata-se do zagueiro Luiz Gustavo, do sub-20, que é conhecido como Luizão. O jovem tinha contrato apenas até o fim de 2021, mas teve seu acordo estendido até o início de 2023 e poderá ter oportunidades. TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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Luizão, de 19 anos, chegou a ser inscrito no Campeonato Paulista de 2021, no qual o Tricolor saiu campeão, mas não teve oportunidade de atuar na competição. Em contrapartida, pela equipe sub-20, comandada pelo ex-jogador Alex, o defensor foi um dos destaques nas competições de base disputadas.
As chances para Luizão podem aparecer em breve, uma vez que a renovação veio após a confiança depositada pela comissão técnica, que o vê com grande potencial futuro dentro do clube. Dessa forma, o jovem terá pouco mais de um ano para mostrar que essa impressão será confirmada dentro de campo.
O zagueiro chegou ao São Paulo em 2017, começando pelo sub-15, depois pelo sub-17, sub-19 e, finalmente, pelo sub-20, onde está neste momento. Como um dos principais nomes da base atual, ele será uma das peças são-paulinas na disputa da Copa São Paulo de 2022, que terá início no mês de janeiro.
Crédito: LuizãofirmounovocontratocomoTricoloreseguiránoradardoprofissional(Foto:Divulgação

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