São Paulo renova com revelação Pablo Maia até o fim de 2024

A grande revelação do São Paulo, Pablo Maia, renovará seu contrato com o Tricolor paulista até dezembro de 2024. A informação foi dada incialmente pelo UOL e confirmada pelo LANCE! De acordo com fontes ouvidas pelo LANCE!, o São Paulo está perto de anunciar a renovação de um dos grandes destaques da temporada 2022. O novo contrato de Pablo Maia valerá até o final de 2024.

Com destaque devido ao seu bom desempenho, a cria de Cotia recebeu como proposta para estender seu vínculo com o clube, que antes era previsto até setembro de 2023, um aumento salarial, que garantirá também a elevação do valor da multa rescisória.

Os valores ainda estão sendo mantidos em sigilo. Neste meio tempo, antes de receber a proposta do São Paulo, a cria de Cotia recebeu sondagens de clubes brasileiros e europeus.Até o momento, o jovem jogador apresentou uma boa dinâmica com a equipe profissional de Rogério Ceni, e já foi inclusive, elogiado pelo treinador diversas vezes. Pablo Maia somou uma assistência e um gol até o momento, sendo ele na partida que classificou o São Paulo para as semifinais do Campeonato Paulista, na vitória de 4 a 1 contra o São Bernardo.