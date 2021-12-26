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futebol

São Paulo renova com Mônica por uma temporada

Jogadora sofreu lesão em 2021 e ainda não fez sua estreia pelo clube, mas Tricolor fez questão de estender o seu vínculo até o final de 2022
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LanceNet

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Publicado em 

26 dez 2021 às 18:00

Publicado em 26 de Dezembro de 2021 às 18:00

O São Paulo anunciou neste domingo (26), mais uma renovação de contrato no seu elenco do time feminino. Após renovar com Maressa e Naná, o Tricolor acertou a extensão do vínculo da lateral-direita e atacante Mônica, por mais uma temporada. Durante a preparação para a estreia no Brasileiro Feminino, a atleta se lesionou e foi constatada a ruptura de LCA, que impossibilitou a jogadora de entrar em campo durante as competições.
- Foi um momento muito difícil sofrer essa lesão. Algo que ninguém gostaria de passar. E por ser a minha segunda recuperação muitas vezes me perguntei o motivo de isso acontecer comigo, mas entendi o propósito e o meu processo e passei a viver ele. E a partir desse momento eu percebi que eu poderia mudar tudo o que eu fiz, apesar do aprendizado, pra viver de uma forma ainda melhor e escrever a minha história - afirmou, ao site oficial do clube.- Neste ano os torcedores podem esperar muita garra, muita força e determinação. Eu sou uma pessoa bem ambiciosa e onde eu estou eu sempre busco títulos. Eu almejo muito isso e trabalho muito pra isso. Quero agregar ao grupo e conquistar tudo o que estiver por vir nessa nova temporada. Eu estou com muita vontade de dar o meu máximo, porque são dois anos de muito aprendizado e eu quero fazer tudo aquilo que eu não pude fazer - finalizou a jogadora.
A goleira Carla, a lateral-direita Giovana, as meio-campistas Formiga e Yaya, com contratos vigentes, também permanecem na equipe.
Crédito: MônicarenovoucontratocomoSãoPaulopormaisumatemporada(Foto:Divulgação/SãoPaulo

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