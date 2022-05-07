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futebol

São Paulo renova com Diego Costa até 2024

O zagueiro tinha vínculo com o Tricolor paulista até abril de 2023...

Publicado em 07 de Maio de 2022 às 14:34

LanceNet

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Publicado em 

07 mai 2022 às 14:34
O São Paulo anunciou na tarde deste sábado (7) a renovação de contrato com o zagueiro Diego Costa. Cria de Cotia, agora o jogador tem vínculo com a equipe até 2024. Galeria> Quais clubes tiveram superávit e déficit no futebol brasileiro em 2021? ConfiraTabela> Veja tabela do Campeonato Brasileiro 2022 e simule os próximos jogosA assinatura foi realizada após o último treinamento antes da equipe embarcar para enfrentar o Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro 2022. O presidente Julio Casares falou sobre a renovação da cria de cotia.
- Em mais um importante trabalho do departamento de futebol, conseguimos renovar o contrato do Diego Costa, jovem talentoso e muito promissor. Desta maneira, vamos contar mais tempo com esse importante valor oriundo das nossas categorias de base - disse o presidente do São Paulo.
Carlos Belmonte, diretor de futebol, também ressaltou a importância de preparar os jogadores que chegam da base do clube, além de destacar que o zagueiro atingiu um alto grau de importância no elenco de Rogério Ceni.
- Estamos trabalhando forte nessa valorização dos garotos da nossa base, sempre pautados no mérito deles. O atleta sobe, tem a oportunidade, todo o nosso respaldo, e é valorizado naturalmente quando atinge uma posição de importância no elenco, como é o caso do Diego Costa neste momento - disse Belmonte.Diego Costa chegou ao São Paulo com 15 anos de idade, em 2015, após se destacar nas categorias de base do Grêmio Prudente, e foi campeão da Copinha de 2019 antes de ser promovido ao elenco principal. Ao todo, pelo profissional, foram 69 jogos, três gols e a conquista do Campeonato Paulista de 2021.
Crédito: ArenovaçãodojogadorjáhaviasidoadiantadapelopresidentedoSãoPaulo(RubensChiri/Saopaulofc.net

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