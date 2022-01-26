São Paulo renova com a goleira Marcelle por mais uma temporada

A goleira Marcelle, que teve sua primeira chance nos profissionais na temporada passada, renovou com o São Paulo por mais uma temporada, até o final de2022. A goleira foi anunciada como reforço da equipe de cima no início do ano de 2021, em janeiro, na apresentação do time no Morumbi. Agora, a jogadora são-paulina vai para a segunda temporada no time adulto. No ano anterior, fez sua estreia pela equipe principal no Brasil Ladies Cup, entrando no intervalo da partida e realizando boas defesas.
Marcelle chegou ao clube em 2017, quando o São Paulo retomou o futebol feminino com uma equipe sub-15 que foi disputar o primeiro Paulista Feminino Sub-17 da história, sagrando-se campeão. Dali em diante, a goleira passou a integrar as categorias da base do clube e conquistou todos os principais títulos com a camisa do São Paulo.No total, em 2021, Marcelle disputou apenas um jogo pelo time profissional e conquistou dois títulos na temporada: Brasileiro Sub-18 e Brasil Ladies Cup.