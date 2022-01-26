São Paulo renova com a goleira Marcelle por mais uma temporada

A goleira Marcelle, que teve sua primeira chance nos profissionais na temporada passada, renovou com o São Paulo por mais uma temporada, até o final de2022. A goleira foi anunciada como reforço da equipe de cima no início do ano de 2021, em janeiro, na apresentação do time no Morumbi. Agora, a jogadora são-paulina vai para a segunda temporada no time adulto. No ano anterior, fez sua estreia pela equipe principal no Brasil Ladies Cup, entrando no intervalo da partida e realizando boas defesas.