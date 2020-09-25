São Paulo relaciona Daniel Alves, Juanfran e Luciano para jogo no Sul

Crédito: Camisa 10 pode ser titular contra o Internacional (Reprodução/@SaoPauloFC

O São Paulo está pronto para enfrentar o Internacional, sábado, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na manhã desta sexta-feira, o Tricolor encerrou a preparação para o duelo no Beira-Rio e pode ter o meia Daniel Alves como titular. O camisa 10 treinou sem restrições e viajou para Porto Alegre com o restante da delegação. O espanhol Juanfran e o atacante Luciano também foram relacionados para o duelo.

Daniel Alves está recuperado da fratura no antebraço direito que o tirou dos últimos jogos do São Paulo na temporada e está à disposição do técnico Fernando Diniz para o jogo do fim de semana. Contudo, como participou de apenas um treinamento com o restante do elenco a presença do estrelado jogador do Tricolor em campo não está confirmada.Quem também pode pintar como novidade é o espanhol Juanfran. O lateral havia viajado para seu país-natal resolver problemas pessoais e retornou ao Brasil nesta semana. Já o atacante Luciano, impossibilitado de entrar em campo nos jogos da Copa Libertadores por conta de uma suspensão imposta pela Conmebol quando ainda jogava para o Grêmio, está confirmado para enfrentar o Internacional.

Desta forma, uma possível escalação do São Paulo para o jogo contra o Internacional tem Tiago Volpi; Igor Vinícius (Juanfran), Diego, Léo e Reinaldo; Tchê Tchê, Hernanes, Igor Gomes (Daniel Alves) e Gabriel Sara; Vitor Bueno (Pablo) e Luciano.