São Paulo relaciona Calleri para encarar o Atlético-GO; veja provável escalação

Crédito: Erico Leonan/São Paulo FC

Calleri é a principal novidade do São Paulo para encarar o Atlético-GO, neste domingo (19), às 16h, no Morumbi, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante argentino foi relacionado e pode fazer sua reestreia pelo Tricolor, onde brilhou em 2016. Recém-contratado, Calleri aprimorou a forma física nos últimos dias, trabalhou com o elenco e está à disposição para o confronto deste final de semana. No treino desta tarde, Hernán Crespo priorizou os ajustes táticos e as cobranças de bolas paradas defensivas e ofensivas, além de um complemento técnico em campo reduzido.

Em compensação, Crespo não terá o zagueiro Miranda e os meias Benítez e Igor Gomes, que estão suspensos. Sendo assim, um provável time tem: Volpi; Arboleda, Bruno Alves e Léo; Igor Vinicius, Reinaldo, Luan, Liziero (Gabriel) e Gabriel Sara; Éder e Rigoni.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!O duelo com os goianos neste domingo, pela 21ª rodada, abrirá uma série de três jogos seguidos da equipe são-paulina em casa: além do Atlético-GO, receberá América-MG (quarta-feira) e Atlético-MG (sábado) na sequência da competição nacional.