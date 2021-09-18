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São Paulo relaciona Calleri para encarar o Atlético-GO; veja provável escalação

Atacante argentino está relacionado para fazer sua reestreia no Tricolor, mas deve entrar na segunda etapa. Time do Morumbi tenta a recuperação na temporada...

Publicado em 18 de Setembro de 2021 às 19:15

LanceNet

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Publicado em 

18 set 2021 às 19:15
Crédito: Erico Leonan/São Paulo FC
Calleri é a principal novidade do São Paulo para encarar o Atlético-GO, neste domingo (19), às 16h, no Morumbi, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante argentino foi relacionado e pode fazer sua reestreia pelo Tricolor, onde brilhou em 2016. Recém-contratado, Calleri aprimorou a forma física nos últimos dias, trabalhou com o elenco e está à disposição para o confronto deste final de semana. No treino desta tarde, Hernán Crespo priorizou os ajustes táticos e as cobranças de bolas paradas defensivas e ofensivas, além de um complemento técnico em campo reduzido.
Em compensação, Crespo não terá o zagueiro Miranda e os meias Benítez e Igor Gomes, que estão suspensos. Sendo assim, um provável time tem: Volpi; Arboleda, Bruno Alves e Léo; Igor Vinicius, Reinaldo, Luan, Liziero (Gabriel) e Gabriel Sara; Éder e Rigoni.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!O duelo com os goianos neste domingo, pela 21ª rodada, abrirá uma série de três jogos seguidos da equipe são-paulina em casa: além do Atlético-GO, receberá América-MG (quarta-feira) e Atlético-MG (sábado) na sequência da competição nacional.
O São Paulo está na 16ª colocação, com 22 pontos, um a mais que o América-MG, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

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