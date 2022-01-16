São Paulo registra mais dois casos de Covid-19 no elenco: Arboleda e Welington testam positivo

O São Paulo informou que o zagueiro Arboleda e o lateral-esquerdo Welington testaram positivo para covid-19 e estão isolados, seguindo o protocolo de saúde do departamento médico do clube. Segundo o clube, os dois estão assintomáticos.

+ Veja o caminho do São Paulo no Campeonato Paulista 2022No total, o Tricolor já registrou 13 casos de atletas infectados por coronavírus e quatro já estão recuperados e treinando sob o comando do técnico Rogério Ceni durante a pré-temporada do clube. São eles: o goleiro Tiago Volpi, o zagueiro Miranda, o volante Gabriel e o atacante Calleri.

Ainda há sete jogadores cumprindo quarentena, além de Arboleda e Welington: Pablo, Danilo Gomes, Thiago Couto, Reinaldo, Rodrigo Nestor, Rafael Silva e Patrick.

O primeiro desafio oficial do time em 2022 está marcado para o próximo dia 27, contra o Guarani, em Campinas, pelo Campeonato Paulista.