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São Paulo registra mais dois casos de Covid-19 no elenco: Arboleda e Welington testam positivo

Dupla está assintomática e está isolada até se recuperara...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 jan 2022 às 13:23

Publicado em 16 de Janeiro de 2022 às 13:23

O São Paulo informou que o zagueiro Arboleda e o lateral-esquerdo Welington testaram positivo para covid-19 e estão isolados, seguindo o protocolo de saúde do departamento médico do clube. Segundo o clube, os dois estão assintomáticos.
+ Veja o caminho do São Paulo no Campeonato Paulista 2022No total, o Tricolor já registrou 13 casos de atletas infectados por coronavírus e quatro já estão recuperados e treinando sob o comando do técnico Rogério Ceni durante a pré-temporada do clube. São eles: o goleiro Tiago Volpi, o zagueiro Miranda, o volante Gabriel e o atacante Calleri.
Ainda há sete jogadores cumprindo quarentena, além de Arboleda e Welington: Pablo, Danilo Gomes, Thiago Couto, Reinaldo, Rodrigo Nestor, Rafael Silva e Patrick.
O primeiro desafio oficial do time em 2022 está marcado para o próximo dia 27, contra o Guarani, em Campinas, pelo Campeonato Paulista.
Crédito: ArboledatestoupositivoparaCovid-19eestáafastadodoelenco(Foto:EricoLeonan/saopaulofc

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