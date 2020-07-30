São Paulo registra B.O. após protesto de torcedores no CT da Barra Funda

O São Paulo registrou Boletim de Ocorrência relatando tentativa de invasão e atos de vandalismo de torcedores durante protesto realizado na frente do CT da Barra Funda na noite de quarta-feira, após a derrota por 3 a 2 para o Mirassol, no Morumbi, que eliminou a equipe do Campeonato Paulista.

Um vídeo que circula nas redes sociais, gravado da sacada de um dos prédios vizinhos, mostra os torcedores investindo contra o portão e sendo dispersados após a chegada da Polícia. Um barulho sugere que tiros foram disparados, mas não é possível precisar por quem. De qualquer forma, não há registro de feridos. Os jogadores do São Paulo voltam a trabalhar na sexta-feira, no CFA de Cotia, iniciando mais um período de concentração, agora com foco na estreia pelo Campeonato Brasileiro, dia 9 de agosto, contra o Goiás, fora de casa.