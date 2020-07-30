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São Paulo registra B.O. após protesto de torcedores no CT da Barra Funda

Vídeo que circula nas redes sociais mostra torcedores investindo contra o portão do centro de treinamento do São Paulo e tem barulho de supostos tiros. Não há relato de feridos...
LanceNet

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Publicado em 

30 jul 2020 às 14:22

Publicado em 30 de Julho de 2020 às 14:22

Crédito: CT da Barra Funda foi alvo de protestos na última madrugada (Fellipe Lucena
O São Paulo registrou Boletim de Ocorrência relatando tentativa de invasão e atos de vandalismo de torcedores durante protesto realizado na frente do CT da Barra Funda na noite de quarta-feira, após a derrota por 3 a 2 para o Mirassol, no Morumbi, que eliminou a equipe do Campeonato Paulista.
Um vídeo que circula nas redes sociais, gravado da sacada de um dos prédios vizinhos, mostra os torcedores investindo contra o portão e sendo dispersados após a chegada da Polícia. Um barulho sugere que tiros foram disparados, mas não é possível precisar por quem. De qualquer forma, não há registro de feridos. Os jogadores do São Paulo voltam a trabalhar na sexta-feira, no CFA de Cotia, iniciando mais um período de concentração, agora com foco na estreia pelo Campeonato Brasileiro, dia 9 de agosto, contra o Goiás, fora de casa.

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