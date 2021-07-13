São Paulo reencontra Racing em busca de resultado diferente do confronto da fase de grupos

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Com o início das oitavas de final da Libertadores, as oitavas de final trazem um confronto entre dois gigantes sul-americanos que já se encontraram durante a fase de grupos da competição. O confronto em questão é São Paulo e Racing, da Argentina. Ambos os times se enfrentaram no grupo E, e, na ocasião, a equipe argentina levou vantagem no saldo. Buscando reverter o placar da fase de grupos, o Tricolor recebe o Racing no Morumbi, nesta terça-feira (13).VEJA OS CONFRONTOS DAS OITAVAS DE FINAL DA LIBERTADORES DA AMÉRICA!

São Paulo e Racing compuseram o grupo E da Libertadores ao lado do Sporting Cristal, do Peru, e do Rentistas, do Uruguai. Ao final das seis rodadas, os dois terminaram nas primeiras posições. Os argentinos somaram 14 pontos, garantindo a liderança do grupo, enquanto os brasileiros conquistaram 11, ficando em segundo lugar.

O Tricolor enfrentou o Racing duas vezes na primeira fase do torneio, em dois jogos de muito equilíbrio.

O primeiro foi válido pela terceira rodada e foi disputado no 'El Cilindro', em Avellaneda, na região metropolitana de Buenos. Em uma partida onde os dois times criaram boas oportunidades, o placar ficou zerado, terminando em um empate entre as duas equipes.

No segundo confronto, os argentinos venceram fora de casa, em uma partida na qual os dois times pouparam jogadores. Focado no mata-mata do Paulistão, o São Paulo entrou em campo com a escalação reserva, enquanto o Racing deixou jogadores importantes de fora da partida, mirando a semifinal do Campeonato Argentino.

Com a bola rolando, uma partida bem disputada, decidida pelo gol de Novillo, ainda no primeiro tempo. A vitória dos argentinos por 1 a 0 foi o diferencial que deixou o time de Avellaneda em primeiro lugar do grupo. Com o placar agregado dos confrontos em 1 a o, favorecendo os argentinos, o São Paulo terá que mudar a história do confronto no mata-mata para se classificar e avançar para as quartas de final do torneio.