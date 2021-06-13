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São Paulo reencontra o Atlético-MG no Mineirão após polêmica com gol anulado de Luciano

Em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado, camisa 11 marcou, mas gol foi anulado pelo VAR por impedimento. Tricolor tentou anular a partida...
LanceNet

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Publicado em 

13 jun 2021 às 07:00

Publicado em 13 de Junho de 2021 às 07:00

Crédito: Reprodução/Premiere
O São Paulo retorna ao Mineirão para jogar diante do Atlético-MG neste domingo (13), às 16h, pelo Campeonato Brasileiro. E um jogo está gravado na memória do torcedor são-paulino quando envolve esse estádio e esse adversário.
COLUNA DE VÍDEO: Setoristas do São Paulo no L! analisam sequência do time e falam sobre possíveis reforços
No dia 3 de setembro de 2020, Galo e Tricolor se enfrentavam pela pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado. Enquanto o jogo estava empatado sem gols, o atacante Luciano, do São Paulo, balançou as redes aos 30 minutos do primeiro tempo. No entanto, o VAR anulou o gol por impedimento.
VEJA A TABELA E SIMULE OS RESULTADOS DO BRASILEIRÃO Após o lance, o Atlético-MG cresceu no jogo e goleou o São Paulo por 3 a 0. No entanto, a partida não acabou por aí. O clube do Morumbi acionou o STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) solicitando o cancelamento da partida. O clube entendeu que houve erro de direito cometido pelo árbitro Jean Pierre Gonçalves no lance do gol.
No entanto, o pedido foi indeferido. O Tribunal alegou que o clube do Morumbi perdeu o prazo previsto no CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva) e, por isso, a solicitação foi inválida. Presidente da comissão de arbitragem da CBF admitiu erroLeonardo Gaciba, que preside a comissão de arbitragem da entidade, confirmou que houve erro na utilização do árbitro de vídeo no lance do tento anulado do Tricolor. Para o mandatário, a linha não foi colocada da maneira correta.
- Fizemos uma análise do lance. A linha realmente não é colocada (de forma correta). Há outros detalhes que temos na análise que a gente faz. Não adianta lutar contra a imagem. Claramente, a linha não está colocada de forma padrão. Não é erro da tecnologia. É um equívoco humano da colocação da linha de impedimento - disse Gaciba ao canal 'Sportv'.
O São Paulo, à época, chegou a postar uma reclamação pelo gol mal anulado.

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