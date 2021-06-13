São Paulo reencontra o Atlético-MG no Mineirão após polêmica com gol anulado de Luciano

Crédito: Reprodução/Premiere

O São Paulo retorna ao Mineirão para jogar diante do Atlético-MG neste domingo (13), às 16h, pelo Campeonato Brasileiro. E um jogo está gravado na memória do torcedor são-paulino quando envolve esse estádio e esse adversário.

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No dia 3 de setembro de 2020, Galo e Tricolor se enfrentavam pela pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado. Enquanto o jogo estava empatado sem gols, o atacante Luciano, do São Paulo, balançou as redes aos 30 minutos do primeiro tempo. No entanto, o VAR anulou o gol por impedimento.

VEJA A TABELA E SIMULE OS RESULTADOS DO BRASILEIRÃO Após o lance, o Atlético-MG cresceu no jogo e goleou o São Paulo por 3 a 0. No entanto, a partida não acabou por aí. O clube do Morumbi acionou o STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) solicitando o cancelamento da partida. O clube entendeu que houve erro de direito cometido pelo árbitro Jean Pierre Gonçalves no lance do gol.

No entanto, o pedido foi indeferido. O Tribunal alegou que o clube do Morumbi perdeu o prazo previsto no CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva) e, por isso, a solicitação foi inválida. Presidente da comissão de arbitragem da CBF admitiu erroLeonardo Gaciba, que preside a comissão de arbitragem da entidade, confirmou que houve erro na utilização do árbitro de vídeo no lance do tento anulado do Tricolor. Para o mandatário, a linha não foi colocada da maneira correta.

- Fizemos uma análise do lance. A linha realmente não é colocada (de forma correta). Há outros detalhes que temos na análise que a gente faz. Não adianta lutar contra a imagem. Claramente, a linha não está colocada de forma padrão. Não é erro da tecnologia. É um equívoco humano da colocação da linha de impedimento - disse Gaciba ao canal 'Sportv'.