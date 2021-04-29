São Paulo reencontra clube que o 'ajudou' no sorteio da Libertadores

São Paulo e Rentistas fazem uma partida curiosa na noite desta quinta-feira (29), às 21h, no Morumbi, pela segunda rodada do Grupo E da Libertadores da América. Isso porque o Tricolor foi 'ajudado' pelo clube uruguaio antes mesmo da competição continental.
No final de março, o São Paulo ficou de olho na partida entre Rentistas e Liverpool, pela semifinal do Campeonato Uruguaio. Isso porque, caso o Rentistas avançassem, o clube do Morumbi iria para o sorteio da Libertadores como cabeça de chave. E foi o que aconteceu.
Após empatar por 1 a 1 na etapa normal, a equipe de Martín Varini levou a melhor nos pênaltis, o que garantiu uma vaga ao São Paulo no Pote 1 do sorteio da Libertadores, teoricamente caindo em um grupo mais fácil na competição continental.
A vitória do Rentistas foi motivo de alegria para os torcedores nas redes sociais. Muitos adotaram o clube uruguaio como um 'segundo time'. No sorteio, realizado no último dia nove, colocou os clubes no Grupo E, dando o reencontro entre os clubes. Uma coisa é certa: ambas as equipes vão querer os três pontos. O São Paulo vem de vitória sobre o Sporting Cristal (PER), por 3 a 0, enquanto os uruguaios empataram com o Racing (ARG), em 1 a 1. Resta saber quem levará a melhor.