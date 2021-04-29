futebol

São Paulo reencontra clube que o 'ajudou' no sorteio da Libertadores

Rentistas venceu o Liverpool na semifinal do Campeonato Uruguaio e colocou o Tricolor como cabeça de chave no sorteio da competição continental. Equipes se enfrentam hoje...

Publicado em 29 de Abril de 2021 às 07:00

LanceNet

29 abr 2021 às 07:00
Crédito: Twitter/Rentistas SAD
São Paulo e Rentistas fazem uma partida curiosa na noite desta quinta-feira (29), às 21h, no Morumbi, pela segunda rodada do Grupo E da Libertadores da América. Isso porque o Tricolor foi 'ajudado' pelo clube uruguaio antes mesmo da competição continental.
No final de março, o São Paulo ficou de olho na partida entre Rentistas e Liverpool, pela semifinal do Campeonato Uruguaio. Isso porque, caso o Rentistas avançassem, o clube do Morumbi iria para o sorteio da Libertadores como cabeça de chave. E foi o que aconteceu.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DA COPA LIBERTADORES DA AMÉRICA DE 2021! Após empatar por 1 a 1 na etapa normal, a equipe de Martín Varini levou a melhor nos pênaltis, o que garantiu uma vaga ao São Paulo no Pote 1 do sorteio da Libertadores, teoricamente caindo em um grupo mais fácil na competição continental.
A vitória do Rentistas foi motivo de alegria para os torcedores nas redes sociais. Muitos adotaram o clube uruguaio como um 'segundo time'. No sorteio, realizado no último dia nove, colocou os clubes no Grupo E, dando o reencontro entre os clubes. Uma coisa é certa: ambas as equipes vão querer os três pontos. O São Paulo vem de vitória sobre o Sporting Cristal (PER), por 3 a 0, enquanto os uruguaios empataram com o Racing (ARG), em 1 a 1. Resta saber quem levará a melhor.

Este vídeo pode te interessar

