São Paulo redobra cuidados e fará dois testes de Covid-19 no elenco nesta semana; primeiro dá negativo

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc

O departamento médico do São Paulo vem tomando extremos cuidados com a Covid-19. Com o aumento de casos por todo o Brasil e o resultado positivo do atacante Toró na última semana, o Tricolor vem redobrando os cuidados para não ter desfalque pela doença na reta final do Campeonato Brasileiro.

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Com isso, o elenco são-paulino terá dois testes nesta semana. O primeiro foi realizado na última terça-feira. Os resultados saíram nesta quarta-feira, pela manhã, com todos os jogadores testando negativo, sendo liberados para o treino no CT da Barra Funda.

VEJA A SITUAÇÃO DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃOO segundo teste será realizado na sexta-feira, antevéspera do jogo contra o Athletico, no domingo (17), às 16h, na Arena da Baixada. O resultado desta segunda bateria de exames deve sair no sábado, quando o Tricolor faz sua última atividade antes de encarar o Furacão.