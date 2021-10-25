São Paulo receberá quantia por utilização de Helinho pelo Red Bull Bragantino; veja o valor

O São Paulo receberá uma quantia 'inesperada' do Red Bull Bragantino. Isso porque o clube de Bragança Paulista decidiu utilizar o atacante Helinho, emprestado pelo Tricolor até o final da temporada, na vitória do Bragantino por 1 a o sobre o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. No contrato do jogador, tem uma cláusula que ele não poderia jogar contra o São Paulo. Caso jogasse, o Red Bull Bragantino teria que pagar R$ 400 mil. Como ele atuou na partida, o Massa Bruta terá que pagar o valor em até 30 dias.
Vale destacar que a diretoria do Red Bull Bragantino já tinha avisado ao Tricolor que utilizaria o atacante, que, nesta temporada, disputou 46 partidas pelo Bragantino, com sete gols marcados.
Helinho foi revelado pelo São Paulo em novembro de 2018, estreando com gol no empate diante do Flamengo por 2 a 2. No entanto, ele acabou perdendo espaço e foi emprestado ao Red Bul Bragantino.