  • São Paulo receberá quantia por utilização de Helinho pelo Red Bull Bragantino; veja o valor
São Paulo receberá quantia por utilização de Helinho pelo Red Bull Bragantino; veja o valor

Publicado em 25 de Outubro de 2021 às 10:09

Crédito: Atacante está fora por dores na região do calcanhar (Ari Ferreira/Red Bull Bragantino
O São Paulo receberá uma quantia 'inesperada' do Red Bull Bragantino. Isso porque o clube de Bragança Paulista decidiu utilizar o atacante Helinho, emprestado pelo Tricolor até o final da temporada, na vitória do Bragantino por 1 a o sobre o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. No contrato do jogador, tem uma cláusula que ele não poderia jogar contra o São Paulo. Caso jogasse, o Red Bull Bragantino teria que pagar R$ 400 mil. Como ele atuou na partida, o Massa Bruta terá que pagar o valor em até 30 dias.
Vale destacar que a diretoria do Red Bull Bragantino já tinha avisado ao Tricolor que utilizaria o atacante, que, nesta temporada, disputou 46 partidas pelo Bragantino, com sete gols marcados.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Helinho foi revelado pelo São Paulo em novembro de 2018, estreando com gol no empate diante do Flamengo por 2 a 2. No entanto, ele acabou perdendo espaço e foi emprestado ao Red Bul Bragantino.

