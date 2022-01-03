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São Paulo receberá doações para vítimas das enchentes na Bahia; veja como doar

A partir desta segunda-feira, portão 01 do Morumbi será destinado a doações para ajudar as pessoas atingidas pelas enchentes na Bahia, das 09h às 18h...
LanceNet

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Publicado em 

03 jan 2022 às 11:05

Publicado em 03 de Janeiro de 2022 às 11:05

São Paulo e Bahia se juntaram em uma campanha para ajudar as vítimas das enchentes no estado nordestino. A partir desta segunda-feira (03), quem quiser fazer uma doação pode ir ao portão 01 do Morumbi, das 09h às 18h. A Arena Fonte Nova também está arrecadando alimentos e itens de necessidades básicas. Todos os alimentos e itens que serão arrecadados no Morumbi seguirão para a Arena Fonte Nova, onde serão distribuídos posteriormente para as regiões que sofreram com as fortes chuvas e enchentes nas últimas semanas.
- A partir de segunda-feira (3) haverá ponto de arrecadação no Estádio do Morumbi (Portão 1) e na Arena Fonte Nova (Estacionamento VIP, Ladeira da Fonte), das 9h às 18h. Ajude doando alimentos, água, roupas em bom estado e produtos de higiene pessoal - escreveu o São Paulo nas redes sociais. Alguns outros clubes, como Corinthians, Sport, Náutico, Fortaleza e Santa Cruz, também se solidarizaram com as vítimas das enchentes na Bahia.
Crédito: SãoPauloeBahiasejuntaramparaarrecadaralimentoseitensàsvítimasdaschuvasnoNordeste(Foto:Divulgação

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