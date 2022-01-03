São Paulo receberá doações para vítimas das enchentes na Bahia; veja como doar

São Paulo e Bahia se juntaram em uma campanha para ajudar as vítimas das enchentes no estado nordestino. A partir desta segunda-feira (03), quem quiser fazer uma doação pode ir ao portão 01 do Morumbi, das 09h às 18h. A Arena Fonte Nova também está arrecadando alimentos e itens de necessidades básicas. Todos os alimentos e itens que serão arrecadados no Morumbi seguirão para a Arena Fonte Nova, onde serão distribuídos posteriormente para as regiões que sofreram com as fortes chuvas e enchentes nas últimas semanas.