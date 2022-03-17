São Paulo recebe R$ 1,9 milhão por classificação na Copa do Brasil

Além de conseguir a vaga para a próxima fase da Copa do Brasil, o São Paulo engordou os cofres para a sequência da temporada. Com a vitória diante do Manaus, o Tricolor levou a quantia de R$ 1,9 milhão. Vale ressaltar que o São Paulo já havia arrecadado R$ 1,27 milhão somente por disputar a primeira fase e mais R$ 1,5 milhão por ter passado do Campinense. Sendo assim, o Tricolor embolsou cerca de R$ 4,7 milhões em seus cofres.