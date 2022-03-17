Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

São Paulo recebe R$ 1,9 milhão por classificação na Copa do Brasil

Tricolor já garantiu cerca de R$ 4,7 milhões somente em premiação na competição...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 mar 2022 às 23:28

Publicado em 16 de Março de 2022 às 23:28

Além de conseguir a vaga para a próxima fase da Copa do Brasil, o São Paulo engordou os cofres para a sequência da temporada. Com a vitória diante do Manaus, o Tricolor levou a quantia de R$ 1,9 milhão. Vale ressaltar que o São Paulo já havia arrecadado R$ 1,27 milhão somente por disputar a primeira fase e mais R$ 1,5 milhão por ter passado do Campinense. Sendo assim, o Tricolor embolsou cerca de R$ 4,7 milhões em seus cofres.
Além do título inédito, a Copa do Brasil chega como uma chance de aliviar a questão financeira do São Paulo, devido a sua alta premiação em dinheiro. O vencedor da competição pode ganhar R$ 60 milhões somente pelo título, e contando o montante total, o valor máximo é de quase R$ 80 milhões.
Crédito: SãoPauloembolsouquaseR$2milhõesporvaganaCopadoBrasil(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ramagem é preso por serviço de imigração dos EUA, diz PF
Imagem de destaque
Alexandre Ramagem é preso nos EUA, diz PF; o que se sabe
Imagem de destaque
Câmara de Ibatiba propõe reajuste de 40% em diárias de vereadores e servidores

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados