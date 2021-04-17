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futebol

São Paulo recebe Prêmio CONAFUT por prevenção contra Covid-19

Tricolor foi premiado pelo belo controle de prevenção contra o coronavírus em seus atletas e funcionários. Sport foi outro clube que recebeu o prêmio pelo quesito...

Publicado em 17 de Abril de 2021 às 17:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 abr 2021 às 17:00
Crédito: Divulgação/São Paulo
O São Paulo vem sendo um dos clubes que mais estão conseguindo lidar bem com a pandemia de Covid-19. O Tricolor ainda não teve um surto da doença, apenas casos esporádicos de jogadores.
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Por todo esse esforço, o clube, representado pelo Doutor José Sanchez, foi premiado na quinta edição da CONAFUT (Conferência Nacional de Futebol) pelo melhor protocolo de controle e prevenção da Covid-19 em 2020. A cerimônia foi realizada pela internet.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021- Não é um projeto de uma só pessoa, mas de um grupo de profissionais. A gente precisava criar uma forma de enfrentar. Primeiro, houve um período de afastamento. Quando começamos a pensar em voltar, fizemos várias reuniões com diversos profissionais da área de saúde. Criamos uma série de protocolos sobre como se comportar diante de uma doença de transmissão viral e respiratória - disse Sanchez.
O Sport, clube de Recife, também foi premiado por esse quesito.

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