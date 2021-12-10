São Paulo recebe premiação de R$ 13,7 milhões no Brasileiro

O São Paulo se despediu do Campeonato Brasileiro com uma derrota por 2 a 0 para o América-MG, no Independência. Com o revés, o Tricolor terminou o torneio na 13ª colocação, com 48 pontos conquistados. Essa posição faz com que o Tricolor embolse R$ 13,7 milhões de premiação na competição nacional. Esse dinheiro pode ajudar o clube do Morumbi a ter um melhor fluxo de caixa para a próxima temporada. Vale lembrar que o São Paulo possui cerca de R$ 700 milhões em dívidas.
Caso o São Paulo tivesse derrotado o Coelho e contasse com uma combinação de resultados, poderia terminar o Brasileirão na 8ª colocação, arrecadando R$ 21,4 milhões, tendo R$ 7,7 milhões a mais.
> Veja e simule a tabela do BrasileirãoAgora, a equipe começará a planejar 2022 para ter um melhor desempenho tanto dentro quanto fora de campo. As reuniões devem começar já nesta sexta-feira.